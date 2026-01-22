Los líderes de la UE inician la cumbre con un minuto de silencio por las víctimas de Adamuz y Gelida

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros jefes de Estado y de Gobierno durante un minuto de silencio durante la cumbre del Consejo Europeo. - CONSEJO EUROPEO

BRUSELAS 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), al inicio de la cumbre extraordinaria que celebran este jueves en Bruselas.

"Pedro, me gustaría presentarte mis condolencias a ti, a España, a los españoles y a las familias de las víctimas de estos dos accidentes, en especial por la tragedia de Adamuz que se ha cobrado 45 víctimas", ha expresado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en un mensaje al presidente del Gobierno en nombre de los 27.

"Quería expresar en mi nombre y en el de todos nosotros el profundo sentimiento y compartir con vosotros el dolor", ha continuado, antes de pedir a los líderes que se sumaran un minuto de silencio.

También las presidentas de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, participantes de la cumbre, han participado en el gesto de solidaridad.