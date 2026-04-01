Llegan a Cuba un millar de kits de alimentos e higiene enviados por España destinados a unas 5.000 personas

Llegan a Cuba los 1.000 kits de alimentos e higiene enviados por España destinados a unas 5.000 personas - EXTERIORES

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha comenzado el reparto en Cuba de un envío de ayuda humanitaria formado por 1.000 kits de almientos e higiene para unas 5.000 personas, que fue enviado el 16 de marzo.

La AECID, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, informa que estos kits contienen "desde arroz, legumbres y latas de conserva, hasta artículos de higiene íntima femenina como toallas y jabón", según ha informado la Agencia a través de un mensaje en la red social 'X'.

Asimismo, ha anunciado también que en una segunda fase se dedicarán a repartir "18 kits fotovoltaicos a pequeños centros sociales, escuelas, centros de salud, que necesitan apoyo energético en los momentos de crisis que están pasando".

La AECID ya resaltó el pasado 16 de marzo que distintos organismos internacionales habían alertado de que la escasez de combustible y energía había reducido el funcionamiento de infraestructuras críticas.

Además, anunció que activará el convenio de emergencia con Cruz Roja Española, por un valor de 160.000 euros, con vistas a contribuir al suministro e instalación de sistemas fotovoltaicos en instalaciones médicas, en colaboración con la Cruz Roja Cubana.