Llegan otros 229 españoles de los 4.000 evacuados de Oriente Próximo en un vuelo militar desde Omán

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España).
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España).
Publicado: viernes, 6 marzo 2026 21:09
MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha confirmado que este viernes por la noche llegarán un total de 229 españoles y 11 extranjeros a la Base Aérea de Torrejón (Madrid) en un vuelo militar desde Mascate (Omán), en medio del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Según han trasladado a Europa Press fuentes del departamento que dirige el ministro José Manuel Albares, se trata de un vuelo militar con pasajeros procedentes de Emiratos Árabes Unidos, y que tiene previsto aterrizar en torno a las 20.45 horas.

Estas mismas fuentes han precisado que el Ministerio ha facilitado otros operativos de salida por carretera desde Israel (37 personas), Kuwait (35 españoles y 13 extranjeros), Palestina (9 personas) y Bahréin (2 personas).

Además, otros 658 ciudadanos españoles llegarán en las próximas horas desde Emiratos Árabes Unidos en tres vuelos comerciales a Madrid y Barcelona.

En total, hasta el momento, se ha producido la salida de alrededor de 4.000 españoles. "El objetivo sigue siendo repatriar hasta el último ciudadano español que así lo desee", ha asegurado Exteriores.

