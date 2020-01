Llop escuchará ideas sobre el efecto en el Senado de los Consejos de Ministros en martes, día de Pleno

Publicado 16/01/2020 14:34:29 CET

PP cree que perjudica a la labor de oposición y el PSOE ve cierto "ombliguismo" en el debate: "No hay un problema objetivo detrás"

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Senado, Pilar Llop, está dispuesta a escuchar las propuestas que quieran hacer los grupos parlamentarios sobre los efectos del cambio al martes por la mañana del Consejo de Ministros, día en el que por la tarde el Senado celebra su Pleno de control al Gobierno. El PP cree que perjudicará la labor de oposición, con escaso margen de reacción a lo que apruebe el Ejecutivo horas antes, y el PSOE ve cierto "ombliguismo" en la polémica y no encuentra "un problema objetivo detrás".

La cuestión se ha debatido en la Junta de Portavoces celebrada este jueves en el Senado. Los Consejos de Ministros van a terminar a partir de ahora poco antes de que arranquen los Plenos de la Cámara los martes, que comienzan con preguntas de la oposición al Gobierno. Pero esas preguntas deben estar registradas el jueves anterior y calificadas por la Mesa antes de que efectivamente se formulen en el hemiciclo.

El cambio del Consejo a los martes es para el PP una forma de obstaculizar la labor de la oposición, que va a tener poco margen de maniobra con respecto a lo que el Ejecutivo anuncie y apruebe. "No es razonable", ha censurado el portavoz 'popular', Javier Maroto. "Esto no es una guardería, es el Senado", ha añadido. A su juicio, pese a esa mano tendida de la presidencia del Senado a escuchar propuestas nada va a cambiar, porque PSOE y PNV, que suman mayoría en la Mesa, no se han mostrado de entrada dispuestos.

También la portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, ha mostrado sus dudas y ha pedido a Llop que sea ella la que plantee una alternativa a los grupos para que no se limite el papel de la oposición.

El portavoz socialista, Ander Gil, ha explicado que ahora mismo las preguntas se tienen que registrar los jueves y los Consejos de Ministros se celebran los viernes. Los grupos pueden actualizarlas, pero es una posibilidad que no utilizan demasiado, ha subrayado. A su juicio, no hay por tanto "un problema objetivo" detrás de la queja del PP sino cierto "ombliguismo" parlamentario, un debate sobre cuestiones internas.

Ander Gil ha subrayado por otro lado que los Consejos de Ministros en martes aseguran la presencia en Madrid de los ministros y que puedan por tanto acudir al Senado (suelen ausentarse por tener viajes oficiales o agenda el martes fuera de la capital). En cualquier caso, ha defendido el compromiso del Gobierno con la Cámara Alta y la presencia del presidente, Pedro Sánchez, cuando le toque someterse al control de la oposición.

Tampoco el PNV ve que este asunto sea "la preocupación mayor" del Senado, según su portavoz, Jokin Bildarratz, sino si efectivamente el Gobierno comparece cuando se le cita, si sus comisiones funcionan y si se afronta "la tan cacareada reforma". "¿Qué quieren hacer PP y PSOE con esta Cámara?", ha preguntado.

La vicepresidenta primera de la Cámara, Cristina Narbona, ha dicho que se estudiarán las propuestas que hagan los grupos porque "hay división de opiniones". En cualquier caso, ha apuntado que es habitual ya hoy que al formular las preguntas los diputados y senadores añadan cuestiones de actualidad y los ministros tienen que "rendir cuentas", lo que podrá seguir ocurriendo.

DISTRIBUCIÓN DE ESCAÑOS

Por otro lado, la Junta de Portavoces ha dado el visto bueno al reparto de escaños en el hemiciclo en la nueva legislatura. Todos los grupos han estado de acuerdo salvo el formado por Junts y Coalición Canaria. Su queja se debe a que sus seis senadores han quedado situados en una fila sin salida directa a un pasillo, rodeados por otros senadores, como sí tienen el resto de grupos y, por tanto, de portavoces.

Como es habitual, el Grupo Socialista ocupará la parte izquierda del hemiciclo visto desde la Presidencia y el PP, la derecha. En el centro se situarán las demás formaciones, con ERC y el PNV en primera línea del tercio central de escaños; tras ellos, y hacia arriba, Izquierda Confederal y Ciudadanos y en la última fila, los senadores del Grupo Mixto.

También se ha decidido que las comisiones tengan a partir de ahora 29 miembros: 12 del PSOE, 10 del PP, dos de ERC-Bildu y uno, respectivamente, del resto de grupos. Cuántas comisiones se constituyan finalmente se decidirá más adelante.