Llorca reivindica la defensa de la convivencia democrática y lanza un mensaje de "cercanía" al pueblo venezolano

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante una visita al Ayuntamiento de la capital alicantina el 23 de diciembre de 2025 - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha reivindicado la democracia y la convivencia pacífica en España y ha confiado en que Venezuela encontrará "el camino de la libertad".

Así se ha referido este lunes durante el acto de entrega del 34 Premio de Convivencia de la Fundación Manuel Broseta, que este año se ha realizado en el Senado y ha reconocido al opositor venezolano Edmundo González y a la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que no ha podido asistir a la ceremonia en la Cámara Alta.

"La libertad siempre encuentra el camino, como lo encontró nuestra democracia cuando fue sometida al más cruel de los chantajes, como lo encontró la convivencia frente al odio y como lo encontrará el pueblo venezolano en su legítima aspiración a decidir libremente su futuro", ha consagrado el 'president'.

En este marco, Llorca ha insistido en la "esperanza" que suponen las palabras de Edmundo González y María Corina Machado y ha reivindicado la "libertad sin aditivos, sin adjetivos" que "impulsa" y une a las sociedades democráticas en oposición del miedo, que "paraliza, divide y encierra a las sociedades en sí mismas".

Además, Pérez Llorca ha mandado un mensaje "de cercanía" al pueblo venezolano tras el doble terremoto que azotó el país el pasado 24 de junio y que dejó más de cuatro mil fallecidos. "Sentimos su dolor como propio", ha enfatizado.