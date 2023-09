Lobato dice que el PSOE no quería la amnistía, pero el resultado electoral le obliga a cambiar de posición

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, durante una sesión plenaria en la asamblea madrileña, a 21 de septiembre de 2023, en Madrid (España). La amnistía a independentistas catalanes que exige Junts para apoyar una investidura del líd - Fernando Sánchez - Europa Press

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha dicho que es una "evidencia" que su partido no quería una ley de amnistía, pero que el resultado de las elecciones del pasado 23 de julio le obliga a cambiar de posición. En su opinión, la línea roja para la medida de gracia es que esté dentro de la Constitución.

"Voy a decir una evidencia, y es que la amnistía no la plantea ni la quiere el PSOE, sino, la hubiera incluido en su programa electoral. Ahora, en democracia lo que sucede es que tú vas con un programa electoral, tienes un resultado y no todo es blanco o negro y muchas veces las 100 propuestas que tienes en el programa no las puedes poner en marcha, hay que poner en marcha otras", ha afirmado Lobato en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

Para Lobato, "la línea roja está muy clara" y es "el respeto a la Constitución, el respeto a lo que sucedió en España y al Estado de Derecho", dando garantías y seguridad jurídica. "Eso es fundamental", ha recalcado.

Así las cosas, ha evitado opinar sobre la amnistía hasta que haya "una propuesta concreta sobre la mesa", señalando a su vez que existe "un abanico de posibilidades enorme" para la medida, que van desde el "disparate" de una amnistía "muy general" --en el que el tipo de delito y las responsabilidades "dan igual"--, hasta "una cosa muy quirúrgica" que sea una variable de los indultos producidos a los líderes del 'procès'.

ILLA, REFERENTE DE "SENSATEZ"

Por otra parte, Lobato ha ensalzado a su homólogo del PSC, Salvador Illa, como referente de "sensatez" tras el comunicado conjunto de los socialistas catalanes y el PSOE en el que rechazan la viabilidad de un referéndum como exigen los independentistas Junts y Esquerra.

También ha reivindicado a Illa por su "respeto, sentido común y educación" a la par que marca los límites a los independentistas. Salvador Illa fue, además, el líder más votado en las anteriores elecciones a la Generalitat y el PSC el ganador en Cataluña el pasado 23J.

En este sentido, líder del PSOE-M ha incidido en que el PSOE "no se moverá ni un milímetro de la Constitución" en cuanto a la inviabilidad de un referéndum, una posición que solo podría cambiar si en el referéndum votaran "todos los españoles".