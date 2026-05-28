Lobato rechaza un "hundimiento" del PSOE pero advierte que atraviesa un momento "delicado": "Estamos abochornados"

Archivo - El senador del PSOE, Juan Lobato, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Senado,a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El senador del PSOE y exsecretario general del Partido Socialista de Madrid, Juan Lobato, ha rechazado un posible "hundimiento" del PSOE, si bien ha advertido que la formación atraviesa un momento "delicado". "Estamos abochornados", ha lamentado.

"Yo hundimiento no veo para nada, estamos en un partido con 150 años de historia, claro que tiene diferentes etapas y creo que ahora es un momento delicado", ha señalado este jueves Lobato en una entrevista en el programa de 'Espejo Público' de 'Antena 3', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado después de que este miércoles la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil accediese a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional en el denominado 'caso Leire Díez', que investiga una trama contra guardias civiles, jueces y fiscales que instruyen casos de corrupción en el entorno del PSOE.

Ante ello Lobato ha precisado que más que preocuparle el requerimiento de la UCO, lo que le preocupa es la "reacción" del PSOE a la situación: "Cómo debe reaccionar un partido político y cómo debe ser absolutamente proactivo en esa colaboración con la justicia y en esa investigación también interna".

En este sentido, ha exigido al PSOE "transparencia proactiva", "investigar", "dar explicaciones" y "pedir disculpas"; y ha trasladado que quienes forman parte del partido están "abochornados" ante "algunas de las actuaciones que se están conociendo".

"Si se van confirmando estas informaciones es muy preocupante que gente que ha estado en altos cargos dentro del partido haya utilizado incluso dinero del partido para tratar de pervertir el buen funcionamiento del Estado de Derecho", ha alertado, alegando que "lo más grave" en política es "tratar de influir sobre el Estado de Derecho".

Así las cosas, ha argumentado que, a su juicio, la decisión del Gobierno sobre el rescate a la aerolínea Plus Ultra fue "legítima" y estuvo "bien tomada"; si bien ha instado de nuevo al Ejecutivo a ser "proactivo" y abrir una investigación "en profundidad" que incluyese al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"A VECES SOMOS MOLESTOS QUIENES NOS CUESTIONAMOS COSAS"

Preguntado por si ya entonces cuando acudió al notario en 2024 tras recibir un correo electrónico de Pilar Sánchez Acera con los datos personales del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tenía "alguna sospecha" de posibles actuaciones irregulares dentro del PSOE, Lobato ha respondido que "a veces son molestos quienes cuestionan cosas o dudan sobre que algo tenga encaje ético o legal".

"Por desgracia, es la verticalización que estamos sufriendo en casi todos los partidos políticos, en vez de fomentar que haya diversidad de opiniones, reflexión, autocrítica, autocuestionamiento sobre cómo van las cosas, pues eso no se encaja bien", ha esgrimido.

Finalmente, cuestionado sobre qué espera del juicio de este jueves contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, por su contratación en la Diputación de Badajoz, Lobato ha contestado que espera que "funcione el Estado de Derecho" puesto que "esto es un país serio" y "con garantía para los acusados", quienes "tienen derecho a defenderse".

"Espero que se defienda y que las acusaciones planteen sus argumentos y que se decida en justicia, es lo que tenemos todos los socialistas que defender siempre", ha concluido.