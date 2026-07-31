Localizan tres cadáveres más de inmigrantes en Ceuta esta madrugada

Flotadores y migrantes tras traspasar la frontera entre Ceuta y Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). Numerosas personas seguían entrando en Ceuta desde Marruecos de forma incontrolada al caer la noche de este jueves, 30 de julio. Desde pr - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado la pasada madrugada los cuerpos sin vida de tres inmigrantes que trataron de cruzar a Ceuta de manera irregular.

Estos hallazgos se suman a los 16 ahogados encontrados a lo largo del jueves, cuando fuentes policiales estiman que accedieron más de 20.000 personas bordeando el espigón del Tarajal.

En lo que va de año se han recuperado ya 49 cadáveres de inmigrantes ahogados en aguas de Ceuta.