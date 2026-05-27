Logroño, Las Palmas, Jerez, Manresa, Santander y Santurce reciben el distintivo 'Ciudades que cuidan' de la FEMP. - FEMP

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha acogido este miércoles la conferencia 'Ciudades que cuidan', encuentro en el que se ha hecho entrega de este sello de calidad a Logroño, Las Palmas, Jerez de la Frontera (Cádiz), Manresa (Barcelona), Santander y Santurce (Vizcaya) en reconocimiento a "sus políticas para mayores" y su "apuesta por un envejecimiento activo y saludable".

La presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo (PP), tras la entrega de este distintivo que ha otorgado la propia FEMP y la Fundación Mémora a los seis municipios, ha destacado que que los ayuntamientos constituyen "la red más importante para que la política repercuta en el bienestar de los ciudadanos".

"Si las ciudades están cuidadas y cuentan con unos servicios públicos idóneos, le ponemos más fácil la vida de la gente", ha indicado García-Pelayo, quien ha añadido que este objetivo se consigue "mejorando los servicios sociales, la movilidad o la cultura para que la vida sea más fácil y mejor".

Además ha defendido la importancia de la colaboración público-privada en este ámbito, asegurando que "cuando esto sucede, las cosas salen mejor, y se toma el camino más corto y eficiente" para la prestación de servicios.

Por su parte, el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, ha incidido en el carácter técnico y transversal de la distinción. "A través de los 78 indicadores de los que consta este sello, estamos hablando de un enfoque transversal a la hora de cuidar de sus vecinos", ha remarcado.

En la misma línea, el presidente de la Fundación Mémora, Josep Arimany, ha manifestado que en el acto de este miércoles "no solo se celebra la entrega de un sello, sino una manera de gobernar, de entender la ciudad y, sobre todo, de construir una comunidad poniendo a las personas en el centro".

Arimany ha concluido señalando que el modelo de desarrollo urbano debe evolucionar hacia el cuidado, subrayando que "las ciudades del futuro no podrán medirse solo por sus infraestructuras, sus edificios o su capacidad tecnológica, sino también por su capacidad de cuidar"