López afirma que no puede decir lo que piensa de que la UCO "se atreva" a ir al Tribunal de Cuentas en campaña

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la presentación de la candidatura del PSOE de Madrid al 29N, en el Centro Cultural Conde Duque, a 8 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado que no puede decir lo que piensa de que la Unidad Central Operativa (UCO) "se atreva" a "ir a un órgano constitucional" como el Tribunal de Cuentas para "pedir una documentación que ya le está mandando".

"Prefiero no opinar", ha insistido el ministro en una entrevista en 'Malas lenguas' recogida por Europa Press en la que ha mostrado su malestar con la decisión de la UCO de ejecutar esta operación "el día que arranca una campaña electoral" para las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Así, ha incidido en que se trata de un asunto que "lleva meses judicializado" y en los que el Partido Socialista "está colaborando" y el Tribunal de Cuentas "haciendo su papel", y ha reiterado que la UCO pidió esta documentación al Tribunal y que este ya se la está dando.

Por ello, y pese a que ha destacado que siempre responde "a todo", ha insistido en que no puede "decir" lo que piensa y ha rechazado responder a la pregunta, y ha añadido que "los únicos dos partidos que tienen condenas por financiación irregular en este país se llaman PP y Vox, de momento".

NIEGA "DIRECTRICES POLÍTICAS" DE MARLASKA PARA "REPRIMIR" LAS PROTESTAS POR LA HUELGA

El ministro ha negado que la actuación de la Policía Nacional contra los manifestantes durante la huelga general de este miércoles respondiesen a una "dirección política" y se ha mostrado "absolutamente convencido" de que "si hubo algún exceso", "se va a clarificar".

"Nadie le va a dar lecciones de persona progresista al señor Marlaska, ni de respeto a las libertades, no se le va a dar nadie, créame. Le conozco muy bien", ha defendido antes de sostener que "si hubiera indicaciones políticas para reprimir" o "impedir una manifestación", "sería el primero en denunciarlo".

Así, ha sostenido que el Gobierno "empatizó" con las movilizaciones, aunque ha aseverado que "a veces" la policía tiene que "manejar situaciones" en las que se "monta alguna aglomeración grande" hay "algunos aprovechados" que "tratan de desviar" las manifestaciones hacia "otro sitio" y "comportarse de forma irregular".