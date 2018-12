López Miras dice que el Estado debe garantizar que no se adoctrina en las aulas y que no hay 17 sistemas educativos

Publicado 28/11/2018 19:53:08 CET

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha señalado este miércoles que está de acuerdo con la propuesta del presidente del PP, Pablo Casado, de recuperar competencias para el Estado en Educación para garantizar "que no se adoctrina en las aulas" y para que "no haya 17 sistemas educativos distintos". "Para que Guzmán el Bueno siga siendo Guzmán el Bueno en Murcia y en Cataluña", ha sentenciado.

En declaraciones a los medios tras reunirse con la ministra para la Transición Ecológica, López Miras ha recordado que el ya planteó la devolución de las competencias al Estado en su reunión con el presidente Sánchez en La Moncloa, pero ha matizado que al hablar de devolución se refiere a que competencias como "la Alta Inspección, la revisión de currículos y de libros de texto" deben volver al Estado.

"Hay determinadas competencias que ya le otorga la Constitución al Estado, que debe ejercer porque está haciendo dejación de funciones, por ejemplo la Alta Inspección, la revisión de los currículos y de los libros de texto. Si el Estado no es capaz de garantizar lo que está pasando dentro de las aulas, si no es capaz de garantizar que no se adoctrine en las aulas, tenemos que plantear una devolución de competencias para que ejerza estas competencias el Estado y la Alta Inspección", ha explicado.

Así, ha incidido en que cuando habla de devolución, no se refiere a que "a partir de ahora las comunidades no gestionen la Educación", ya que ha indicado que está demostrado que "no hay administración mas eficaz para gestionar la educación que las comunidades autónomas".

Además, el presidente murciano ha echado en cara al PSOE que no haya "hablado con nadie" para la proposición de ley que pretende la reforma de la actual ley educativa, y ha añadido que se trata de un "ataque frontal a la Lomce". "Hay que estudiar la proposición de ley y sus alcances, el Estado debe tener determinadas competencias para garantizar que no hay 17 sistemas educativos distintos, que haya un criterio y que Guzmán el bueno sea Guzmán el Bueno en Murcia y en Cataluña", ha concluido.

Casado ha asegurado este mismo miércoles que "la competencia educativa es estatal, como dice la propia Constitución", pero con "gestión y administración autonómica", una tesis que su partido va a ejercer y defender "sin complejos". Además, ha subrayado que ha hablado de este asunto con los presidentes autonómicos del PP y han celebrado una sectorial interna sobre este asunto dejando "muy claro" que esa competencia es del Estado.