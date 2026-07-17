Madrid, C.Valenciana, Andalucía y Galicia fueron las CCAA con una mayor inversión ejecutada por el Estado en 2025

Archivo - Varios operarios de Adif trabajan en el restablecimiento de las vías en el Barranco del Poyo, a 2 de diciembre de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid (3.217,73 millones de euros), Comunidad Valenciana (1.737,78 millones), Andalucía (1.619,76 millones) y Galicia (1.579,77 millones) fueron las cuatro comunidades autónomas con una mayor inversión real ejecutada por el Sector Público Estatal durante el ejercicio 2025.

Así consta en los datos de la Intervención General del Estado (IGAE), a los que ha tenido acceso Europa Press, en las que se desglosan estas cifras por semestres, sumando los cuatro componentes de la inversión: la Administración General del Estado (AGE), los Organismos Autónomos, el Sector Público Administrativo con presupuesto estimativo y el Sector Público Empresarial y Fundacional.

En un contexto marcado por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la inversión regionalizada total ascendió a 15.368,8 millones de euros. Esta cifra engloba las obligaciones reconocidas de la Administración General del Estado (AGE), los organismos autónomos y la inversión real de las entidades públicas empresariales y fundaciones.

La Comunidad de Madrid lideró la clasificación con una inversión total ejecutada de 3.217,73 millones de euros en 2025. En concreto, la región capitalina tiene un gran peso en la inversión directa de los ministerios, donde acumuló 1.478,1 millones, la cifra más alta de todo el país en este bloque.

En segunda posición se sitúa la Comunidad Valenciana, con un total de 1.737,78 millones de euros ejecutados. En esta ocasión, el Sector Público Empresarial y Fundacional aportó 1.087,5 millones, impulsado fundamentalmente por las actuaciones ferroviarias.

Andalucía ocupó el tercer lugar con una ejecución de 1.619,76 millones de euros. El bloque empresarial fue el más relevante con 891,5 millones, seguido de la inversión ministerial directa con 626,7 millones.

Por su parte, Galicia tuvo 1.579,77 millones de euros de inversión ejecutada en 2025. Esta comunidad destacó por un elevado nivel de ejecución en la Administración General del Estado, alcanzando los 991,6 millones de euros, situándose como la segunda comunidad con mayor inversión en este apartado tras Madrid.

El informe subraya que además de la inversión territorializada, el Estado ejecutó otros 7.476,5 millones de euros en inversiones calificadas como "no regionalizables".

CATALUÑA SE LLEVÓ EL 8,6%

Después de estas comunidades, se sitúa Cataluña en datos absolutos, ya que en esta región se ha ejecutado una inversión de 1.321,16 millones de euros en el año 2025. Sin embargo, si nos atenemos al porcentaje, estas cifras representan el 8,6% de toda la inversión ejecutada por el Estado en las comunidades durante el ejercicio pasado.

El grueso de la inversión en Cataluña provino del Sector Público Empresarial, que aportó 1.075,1 millones de euros, impulsado principalmente por las obras ferroviarias de Adif y Adif-Alta Velocidad (668,5 millones entre ambas). La inversión directa de los ministerios en la comunidad ascendió a 201,1 millones de euros.

En niveles absolutos, Castila y León se sitúa por detrás de Cataluña, registrando una ejecución total de 1.221,80 millones de euros. Esta comunidad destacó por un equilibrio entre la inversión ministerial directa (AGE), que sumó 605,8 millones, y la ejecutada por empresas públicas y fundaciones, que alcanzó los 559,1 millones de euros.

En un escalón intermedio de ejecución se situaron la Región de Murcia, con 936,78 millones de euros; Aragón, con 716,60 millones; y Castilla-La Mancha, con 676,47 millones. En estos territorios, la inversión de la Administración General del Estado tuvo un peso significativo, superando los 280 millones de euros en cada caso.

Por debajo de la barrera de los 500 millones se situaron el País Vasco (492,82 millones) y Extremadura (444,36 millones). El resto del mapa autonómico lo completaron Cantabria (299,18 millones), Asturias (289,82 millones), Illes Balears (255,79 millones) y Canarias (227,86 millones).

Finalmente, las menores cifras de inversión regionalizada correspondieron a Navarra (188,49 millones), La Rioja (91,70 millones), Ceuta (35,60 millones) y Melilla (15,39 millones).