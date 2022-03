Un magistrado del Supremo destaca la inteligencia artificial en la Justicia y asegura que "devuelve" horas de trabajo

Dice que aunque la tecnología aporta en términos de tramitación y gestión procesal, no desplazará a los jueces

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral ha destacado este miércoles el uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la Justicia y ha asegurado que "devuelve horas de trabajo que pueden ser invertidas en otras tareas".

En el marco de las jornadas sobre robotización e inteligencia artificial organizadas por el Ministerio de Justicia, Del Moral ha explicado que en el Tribunal Supremo ya emplean la tecnología para resolver "cálculos complicados" como los de acumulación de penas a través de "cómputos muy simples".

Según ha dicho, antes podía llegar a pasar una tarde haciendo él mismo los cálculos y ahora en medio minuto tiene la cifra exacta. Así, ha destacado que es un herramienta que "aporta muchísimo" en términos de tramitación, gestión procesal y gestión de expedientes y que "devuelve horas de trabajo que pueden ser invertidas en otras tareas".

Del Moral ha asegurado que la inteligencia artificial le parece un "auténtico milagro" y se ha confesado "un torpe tecnológico". Sin embargo, ha subrayado que en el proceso de integración de la inteligencia artificial a la Administración de Justicia perfiles como el suyo son importantes porque aportan una visión legal y ética que "también interesa".

AVANZAR, PERO CON PRECAUCIÓN

El magistrado ha indicado que la inteligencia artificial en la Justicia "es todavía un territorio romance" que aún tiene campo por recorrer. "Mi idea es avanzar, pero con precaución", ha dicho tras destacar los "mapas" ya realizados por la Consejo de Europa respecto a la transparencia, la imparcialidad e integridad que debe garantizarse en el manejo de los software de inteligencia artificial.

Del Moral ha subrayado que el juez, como elemento humano, no puede ser sustituido por la tecnología. Ha asegurado que el juez que más se equivoca es el que piensa que nunca se equivoca y ha recordado que en la máquina ese temor a equivocarse no existe.

Así las cosas, ha pedido que no se caiga en la "falsa ilusión" de que la Justicia es solo cuestión de datos y ha indicado que es "importante" no perder la perspectiva. "No caigamos en la ilusión de pensar que con la inteligencia artificial desplazamos al juez".