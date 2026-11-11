Maíllo critica a Marlaska por la "violencia" policial contra los piquetes durante la huelga

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, en la Plaza de Cibeles, a 11 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín / STUDIOMEDIA19 / Europa Press

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha criticado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, siga "sin controlar a los cuerpos de seguridad" por las actuaciones policiales registradas este miércoles durante la huelga general contra los piquetes y que ha calificado de "exceso de violencia".

"No puede ser que los policías controlen al ministro y no al revés", ha sentenciado en declaraciones a medios en la madrileña Plaza de Cibeles para asegurar que si Frente Amplio renueva en el Gobierno progresista se encargarán de que "haya un ministro que sí controle".

En este sentido, ha lamentado los comportamientos de algunos agentes y ha condenado los "excesos de violencia" que se han producido en distintos puntos del país contra los manifestantes. Hasta las 08.00 horas, el Ministerio del Interior ha informado de 11 personas detenidas por incidentes producidos por la huelga general.

TILDA LA HUELGA DE "ÉXITO" EN "TÉRMINOS CUALITATIVOS"

Así las cosas, Maíllo ha calificado de "éxito" la huelga general convocada para este miércoles, aunque ha matizado que lo hace "en términos cualitativos" por estar "en sintonía con la aspiración" de la sociedad "a la intervención en el mercado de la vivienda".

"Podemos decir que ha sido un éxito por varias razones: el seguimiento y sobre todo por la conexión emocional que tiene el objetivo de la huelga, que es un objetivo para conquistar el derecho a la vivienda, con la amplitud de apoyo de la sociedad española a la intervención en el mercado de la vivienda", ha aclarado.

Así, el coordinador de IU ha asegurado que el paro general demuestra que "hay que intervenir el mercado de la vivienda, poner límite a los alquileres imposibles y subir los salarios".

No obstante, el miembro de Frente Amplio ha admitido que mide el éxito del paro en "términos cualitativos" y no cuantitativos porque ya auguraban que la huelga "no iba a parar el país" y por ello "la gestión de las expectativas no se ha frustrado".

Aún así, ha insistido en que en algunas comunidades autónomas el seguimiento ha sido "espectacular", como por ejemplo en Andalucía, donde los sindicatos cifran el seguimiento en torno al 70%.

En su opinión, el éxito se mide "en clave de conexión emocional" con la "mayoría del país". "Fíjese que el 70% de la población española dice que hay que intervenir en el mercado. Es un éxito de convicción social", ha reivindicado y ha insistido que tras el paro "las políticas de vivienda van a cambiar" con, por ejemplo, la ratificación este jueves de los dos reales decretos de vivienda en la Diputación Permanente.

Asimismo, ha insistido en que la huelga es "una derrota" de los intereses que defienden el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal, y de "los intereses de los especuladores" que, en su opinión, ha quedado demostrado que "nadie los quiere" porque no contribuyen "al bienestar" de la sociedad.