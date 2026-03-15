Maíllo (IU) admite que el resultado de las elecciones de CyL no era el esperado y "obliga a una reflexión"

El candidato de la coalición En Común (IU-Sumar-Verdes Equo) a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón (centro), junto al coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en un acto electoral en el Palacio del Conde Luna de la capital leonesa. - EUROPA PRESS

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha asegurado que el mal resultado de las elecciones en Castilla y León, donde la izquierda alternativa se ha quedado como fuerza extraparlamentaria, obliga a hacer una reflexión e intensificar el trabajo en los territorios.

Así lo ha indicado a través de varios mensajes en la red social 'X' sobre el escrutinio de estos comicios, en los que la coalición de IU, Sumar y Verdes Equo no ha cumplido las expectativas de lograr un escaño. Podemos también se ha convertido en fuerza extraparlamentaria en esta noche electoral.

Previamente el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado que "no hacer algo" ante la falta de representación de partidos "a la izquierda alternativa al PSOE para evitar esta deriva es "pura negligencia".

Maíllo ha admitido que el resultado en Castilla y León no era el que querían y lamentan no haber logrado representación en el parlamento autonómico.

"MALA NOTICIA" NO TENER UNA VOZ CLARA DE IZQUIERDA EN CYL

"También es una mala noticia para quienes consideran necesario que exista una voz clara de la izquierda transformadora en las instituciones de esta comunidad", ha exclamado el líder de IU.

Bajo su criterio, este balance electoral "obliga a una reflexión y a intensificar el trabajo desde el territorio y lo social, vinculado a la defensa de los servicios públicos y los derechos sociales". De hecho, ha proclamado que "queda mucho trabajo".

Aparte, ha advertido que estos resultados, con clara mayoría de PP y Vox, tienen "consecuencias y daño social para la gente trabajadora", al augurar que Castilla y León seguirá con un modelo "privatizador, clientelar, reaccionario y que ahondará en los problemas estructurales" de la comunidad.

También ha señalado que esta región va a tener "más de 40 años de gobiernos del PP" y que el balance de esa gestión "está a la vista: despoblación, deterioro de los servicios públicos y pueblos que pierden oportunidades". "Nada va a cambiar mientras sigan aplicando las mismas políticas", ha alertado.

Finalmente, ha querido agradecer el trabajo de la militancia en esta campaña electoral y ha ensalzado el trabajo honesto y cercano del cabeza de lista de la coalición de IU, Sumar y Verdes Equo, Juan Gascón.



