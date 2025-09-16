Maíllo (IU) cree que el empeño de Podemos en derribar al Gobierno es el principal escollo para la unidad de la izquierda

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ofrece una rueda de prensa en el inicio del curso político. A 1 de septiembre de 2025, en Sevilla, Andalucía (España) - Rocío Ruz - Europa Press

Vuelve a decir que nadie es "imprescindible" y pide "no anteponer intereses personales" al "bien común"

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha señalado que el principal escollo para que se materialice la unidad de la izquierda es la estrategia de Podemos por querer "derribar" al Gobierno, y ha advertido de que aunque hay posiciones que no comparte con el PSOE, "lo que viene en frente es muy gordo" para "frivolizar" con derrocar al Ejecutivo.

Preguntado en una entrevista en 'Las mañanas' de RNE, que ha recogido Europa Press, sobre qué impide que la izquierda confluya en una misma candidatura de unidad, Maíllo ha señalado que "ahora mismo Podemos es quien establece lo que separa" a las formaciones de izquierda, ya que Sumar "no va a contribuir a derribar a este Gobierno".

"Estamos viéndolo en sus declaraciones y en sus actitudes y yo creo que eso evidentemente es una de las grandes diferencias al respecto. Izquierda Unida no va a jugar al derribar al Gobierno, Izquierda Unida va a ser crítico, con posiciones que no compartimos", ha explicado el dirigente de IU.

Ha puesto como ejemplo el debate por la compra de balas a Israel en el que, tras las críticas del socio minoritario del Gobierno de coalición, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "tuvo que rectificar", o con la exigencia para romper relaciones con Israel. "Vamos a seguir reivindicándolo, pero eso no nos hace perder la perspectiva de lo que nos estamos jugando hoy", ha añadido.

Maíllo ha advertido de que "lo que viene enfrente es muy gordo" como para estar frivolizando y para que "también desde una supuesta izquierda se ayude de manera activa a derribar al gobierno", porque si gobiernan PP y Vox van a "arrasar con todos los derechos conquistados".

"Así que podemos obviar el elefante a la habitación, pero tampoco podemos ser ingenuos y que en el lenguaje político se nos tome por tontos", ha concluido el coordinador federal de Izquierda Unida.

DAR UN PASO AL LADO

Maíllo ha reiterado que en la izquierda "hay demasiadas mochilas cargadas" de "un ciclo que ha sido demasiado largo", de "gente que lleva mucho tiempo", y que si se antepone "el bien común" y se hace "un ejercicio de honestidad política", los ciudadanos podrían "reconectar con un proyecto de esperanza democrática".

El coordinador de IU ha apelado a buscar fórmulas que "permitan garantizar la expresión política con acuerdos democráticos, con primarias, y con la participación masiva de gente". Aunque para eso, en su opinión, no se pueden anteponer "intereses de carácter personal y aspiraciones de carreras políticas" al bien común.

El escenario contrario es uno "de recortes, retirada de derechos conquistados, de pérdida de capacidad de vivir mejor para la mayoría social trabajadora", algo a lo que Izquierda Unida "no está dispuesta a asumir", sino que "va a empujar" para alcanzar un acuerdo.

"Y si algunos sobramos, pues damos un paso al lado que no pasa nada, nadie es imprescindible", ha afirmado, compartiendo que es "consciente" que de que "no todo el mundo está asumiendo ese reto" pero que es necesario mostrar a la sociedad española que la izquierda está "en lo que tiene que estar, que es en un proyecto histórico que construya la esperanza y no en ambiciones personales que pueden destruirla".