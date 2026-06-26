Maíllo (IU) defiende que se acelere la elección del candidato de los partidos de Sumar: "Como muy tarde, en septiembre"

Archivo - El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, posa tras una entrevista para Europa Press, en la sede de la Agencia, a 7 de agosto de 2024, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha afirmado que el candidato a las elecciones generales de la futura coalición que construyen junto a Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar tiene que estar definido, como "muy tarde", en septiembre.

Al respecto, ha admitido que en IU tienen "cierta prisa" en concretar pasos en avanzar en la conformación de este frente amplio de la izquierda alternativa y por ello ha exhortado a "acelerar los tiempos" con el objetivo de definir al referente electoral de los cuatro partidos.

Actualmente esta confluencia adolece de un vacío de liderazgo desde que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, renunció a finales de febrero a repetir como cabeza de lista a las elecciones generales. Aparte, otros dirigentes se han descartado para ese puesto como el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

"Cuando hablo de la aceleración de la persona de referencia, pues evidentemente podemos hacerlo antes de verano o, como muy tarde, en septiembre. Esa sería la fecha, digamos, en lo que se podría contemplar esa posibilidad", ha subrayado durante una rueda de prensa celebrada en la sede de IU en Sevilla.

En todo caso, Maíllo ha afirmado que "hay que celebrar" que IU, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar --los cuatro partidos presentes en el Gobierno por la cuota del socio minoritario-- tengan ese grado de consenso y vayan dando pasos en la consolidación de ese proceso "modélico" de confluencia, que han definido con el lema 'Un paso al frente' y que se sustenta sobre la "complicidad", el "acuerdo" y el "consenso".

DISTANCIA FRENTE A RUFIÁN, IU QUIERE UN PROYECTO FEDERAL

Tras recalcar que aspiran a que se incorporen más fuerzas progresista a este proyecto, Maíllo ha reconocido su deseo de tener "más temprano que tarde" a una persona de "referencia" que "simbolice esa nueva etapa" para la izquierda alternativa, que es espacio electoral relevante en España y que existe desde que la época de la Transición democrática.

Eso sí, Maíllo ha reivindicado que esa candidatura de izquierdas tiene que ser de carácter federal, es decir, "no troceado", para ofrecer una mayoría social al conjunto de la clase trabajadora del país.

Con ello, ha mostrado de nuevo su rechazo a proyectos de izquierda confederal en base a las condiciones de cada circunscripción electoral, como puede ser la idea esbozada por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

"A nosotros como IU nos preocupa también que siga siendo un proyecto federal, un proyecto de país, un proyecto no troceado para que podamos ofrecer a la mayoría social y a la gente trabajadora de nuestro país un proyecto y una alternativa desde la izquierda y desde el cumplimiento de derechos y de reformas estructurales que necesitan", ha enfatizado.

IMPROBABLE QUE EL CANDIDATO ESTÉ ANTES DEL VERANO

El pasado lunes el dirigente de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, indicó que ahora no hay novedades en la elección de candidato o la nueva marca electoral de los partidos del socio minoritario del Ejecutivo, si bien sons conscientes de la responsabilidad que tienen para conformar una alternativa de izquierdas que esté "a la altura del momento político".

"Cuando podamos, lo anunciaremos", agregó en rueda de prensa conjunta de los partidos de Sumar para dejar claro que su deseo es dar pronto una respuestas, aunque nunca plantearon que fuera antes de llegar a verano.

De hecho, fuentes del sector minoritario del Ejecutivo expusieron que quieren encontrar el momento para anunciar este candidato, que prácticamente posponen ya a después del verano al creen que es más lógico dar ese golpe de efecto en el inicio del curso político.

Por su parte, Movimiento Sumar avisa en el borrador de su documento político de cara a su congreso que la unidad electoral por sí misma no funciona y establece límites a la colaboración con fuerzas soberanistas al abrirse solo a una alianza "coyuntural" y política, precisamente en un contexto donde Rufián expresó dispuesto a la posibilidad de encabezar una candidatura de unidad.

"No vamos a construir un sujeto común con fuerzas que tienen ideas del Estado diferentes de las nuestras, pero sí podemos construir un programa común y una alianza coyuntural", razona para advertir que se ha generado una idea "superficial y perniciosa" de la unidad. También ponía en valor la necesidad de una izquierda estatal y federal.