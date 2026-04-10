Maíllo (IU) reivindica la unidad que supone la coalición Por Andalucía sin entrar a valorar el acto de Rufián y Montero

1076762.1.260.149.20260410145125 El secretario general de CCOO, Unai Sordo (I), y el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo (D), durante una reunión, en la sede de CCOO, a 10 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato a las elecciones de Andalucía, Antonio Maíllo, se ha limitado a reivindicar la unidad entre formaciones de izquierda que implica la candidatura Por Andalucía, que él encabeza, sin entrar a valorar el acto de este jueves entre el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la eurodiputada de Podemos, Irene Montero.

"La candidatura por Andalucía es un carril unitario del que no se sale", ha afirmado ante los medios de comunicación tras reunirse este viernes en Madrid con el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Maíllo ha optado por esquivar la charla entre Rufián y Montero, centrándose en destacar que la candidatura que han armado IU, Sumar y Podemos junto a otras fuerzas en Andalucía es el mejor apoyo para "reforzar las confluencias" a nivel nacional. Así, ha defendido que la coalición Por Andalucía es un "instrumento de transformación" de cara a mejorar la vida de "la mayoría social" del país.

Aparte, el líder de IU ha afirmado estar "encantadísimo" con el acuerdo alcanzado en Andalucía entre estas formaciones, que ha aglutinado las aspiraciones unitarias de "amplios sectores populares" de la izquierda progresista.

En esta línea, preguntado por el acto del próximo 19 de abril en Sevilla que reúne de nuevo en Sevilla a los partidos en el Gobierno por parte del socio minoritario (IU, Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid) y sobre si habría posibilidad de que estuviera presente también Podemos, ha respondido que se trata de un evento abierto a quien quiere asistir.

"Hemos diseñado una hoja de ruta sobre lo que va a ser un acto formidable de cohesión, de alegría, de potencialidad y al que se invita a todo el mundo", ha concluido respecto a esta nueva cita para revalidar la alianza electoral para las próximas elecciones generales de estos cuatro partidos.

En cuanto a las tensiones en Andalucía con Podemos tras el acuerdo de coalición en Andalucía, Maíllo ha replicado que él no percibe "ningún tipo de polémica" y que las listas de la candidatura tienen acuerdos que "ya están resueltos".

Por otro lado y sobre los comicios andaluces, Maíllo ha destacado estar "jugando limpio" en contraposición con el actual presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP, Juanma Moreno Bonilla.

En este sentido, ha criticado que Moreno esté haciendo un "uso abusivo de todos los medios a su alcance", haciendo referencia a la censura de la Junta Electoral de la Zona de Sevilla --a instancias de una denuncia del PP-- de un documental crítico con la gestión sanitaria de la Junta de Andalucía en un centro municipal de Mairena del Aljarafe.