Maíllo no cree que Rufián busque encabezar a la izquierda y no descarta que la "sociedad impulse" a un nuevo líder

Archivo - El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, durante una reunión, en la sede del sindicato, a 22 de julio, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha sostenido este jueves que no cree que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, "haya planteado una especie de operación personal en torno a él para encabezar nada" y no ha descartado que la sociedad impulse a un nuevo líder para la confluencia en la izquierda alternativa.

Así lo ha considerado en una entrevista en 'Espejo Público' de 'Antena 3', recogida por Europa Press, en la que ha desestimado que Rufián tenga intenciones de liderar un bloque unitario progresista de cara a las elecciones generales de 2027.

En ese sentido, el político andaluz ha asegurado que prefiere a un "Rufián intentando ayudar articular un proyecto de izquierda" y agitando el debate sobre el "fascismo" que "alimentando el procés de hace diez años", al ser preguntado por el papel del portavoz parlamentario de ERC y su plan paralelo de presentar una candidatura progresista unitaria.

Al margen de ello, también ha explicado que en el proyecto en el que participa su formación política junto con Sumar, Más Madrid y los Comunes, que se presenta el 21 de febrero, el liderazgo aún no tiene nombre, y ha pedido calma: "Cuando toque, hablaremos de eso".

De hecho, ha explicado que no descarta que el líder sea alguien que la sociedad impulse desde abajo, independientemente de unas primarias internas, pues, en su opinión, este proceso "puede ser una forma de reconectar con mucha gente que pueda sentirse como partícipe de este proceso político".