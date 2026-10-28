Mandos de Policía reclaman desde Ceuta más apoyo político para garantizar "la paz social y el control de fronteras"

El presidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP), Daniel López, durante la junta nacional del sindicato de mandos celebrada en Ceuta - MARCOS MORENO

CEUTA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Profesional de Policía (SPP), el más representativo entre los mandos, ha afeado desde Ceuta la falta de apoyo político a la hora de dar seguridad jurídica a los agentes y respaldar el principio de autoridad, avisando de que esto puede poner en peligro "la paz social y el control de fronteras".

"Vivimos un clima de polarización y crispación como nuestra generación no ha conocido, y Ceuta ha sido un aviso de lo rápido que una situación puede desbordarse", ha señalado el presidente del SPP, Daniel López, durante la junta nacional celebrada en Ceuta, que ha comenzado con un minuto de silencio por el accidente ferroviario en Toledo.

El presidente del SPP ha puesto en valor el esfuerzo de la Policía Nacional para hacer frente a la crisis de Ceuta por la entrada de forma irregular de miles de migrantes a finales de julio y ha avisado de que España "no es inmune" a la polarización y la "previsible deriva violenta" con disturbios callejeros.

"España necesita un Gobierno fuerte y sin complejos, que respalde a sus policías y a sus mandos sin titubeos cuando actúen conforme a la ley", ha indicado, aludiendo a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Un Gobierno, ha continuado el presidente del SPP, que no cuestione de forma sistemática dispositivos policiales y que ponga fin a la "falta flagrante de medios". "Que no nos deje solos ni nos abandone en los momentos más difíciles para después pedirnos explicaciones, abrirnos expedientes o mandarnos a un juzgado", ha dicho.

En este sentido, ha subrayado que los mandos de la Policía seguirán cumpliendo con su deber para servir a la sociedad con neutralidad e independencia, "frente a la presión política y al hostigamiento que busca doblegarles".

Daniel López se ha referido a la polémica por el informe de la Policía que apuntó a la participación de fuerzas de seguridad de Marruecos en la crisis de Ceuta. "Una unidad policial no redacta un informe pensando en a quién le va a molestar, lo redacta con la verdad, con unos hechos y con una ley en la mano", ha apostillado.

"La paz social y el control de la frontera no son un milagro ni un fruto del azar, son el resultado del criterio y el liderazgo de nuestros mandos policiales", ha terciado.