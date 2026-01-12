El manifiesto de Jordi Sevilla pretende un debate "autocrítico" en el PSOE frente al "callejón sin salida" del sanchismo

El economista y exministro de Administraciones Públicas de España Jordi Sevilla, posa para Europa Press, a 18 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Jordi Sevilla es licenciado en Ciencias Económicas y funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos Comerc - Alberto Ortega - Europa Press

El exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, ha publicado este lunes un manifiesto con el que quiere promover un debate crítico dentro del PSOE frente al "callejón sin salida" al que le han llevado Pedro Sánchez con las políticas de "crispación", de bloques enfrentados y la dinámica "sanchismo-antisanchismo".

El texto plantea un "cambio de rumbo político" en el PSOE, culpando a la actual dirección de haber "conducido a un auge de la extrema derecha, a una pérdida de apoyos al socialismo y a una dictadura de las minorías".

"Queremos que el PSOE recupere un proyecto autónomo, socialdemócrata, de cambio, ilusionante, mayoritario, centrado en los problemas de los ciudadanos y abierto a consensos democráticos con sus adversarios políticos en cuestiones de Estado", reza el escrito, recogido por Europa Press.

El manifiesto, que aparece sin firmantes, ha sido publicado en las redes sociales de Jordi Sevilla poco después de las 10:00 horas de hoy junto con un vídeo en el que el exministro expone su intención al hacer público este documento, que ha realizado con el apoyo de numerosos críticos dentro del partido, según fuentes próximas.

Así, precisa que lo que pretende con Socialdemocracia 21, es "promover un debate autocrítico en el seno del PSOE" que le permita recuperar la autonomía política que les está pidiendo "una mayoría de ciudadanos" y "superar el callejon sin salida al que la crispación, la política de bloques enfrentados y la dinámica sanchismo-antisanchismo está conduciendo a España".

En este sentido, señala que el documento busca "ser un espacio de encuentro, no de exclusión". "Un lugar para el debate honesto, la reflexión colectiva y la elaboración de propuestas que devuelvan a la política su sentido más noble: servir al bien común", detalla el mismo.

Este documento es el primero crítico que se hace público desde que Pedro Sánchez accediera a la secretaría general del PSOE primero y luego al Gobierno, para canalizar el descontento con el partido.

En este sentido, el texto llama "a quienes se sienten socialdemócratas dentro y fuera del PSOE", dirigido así no solo a militantes sino también a simpatizantes. Por ello, invita a sumarse a esta inciativa "a quienes creen en una izquierda democrática fuerte, alejada de los radicalismos estériles, a quienes aspiran a una España cohesionada y justa".

Y defiende la creación de un proyecto que se sienta más "hijo de la transición y de la Constitución, que nieto de la guerra civil y la dictadura franquista", en clara referencia aunque sin citarlo a las políticas que ha llevado a cabo Pedro Sánchez en relación con la conmemoración de la muerte de Franco.

"Un proyecto muy diferente al de la extrema derecha trumpista, hoy en auge en todo el mundo, pero, también, al de una izquierda populista y al del independentismo que aspiran a romper con España", advierte el citado manifiesto.

PIDE "CONTRAPESOS" PARA EVITAR LA "SUBORDINACIÓN PERSONALISTA"

La plataforma critica la actuación del Gobierno en muchos campos. Así, defiende "una política que persevere en el respeto y refuerzo de la separación de poderes del Estado, reforzando los contrapesos institucionales, evitando su subordinación partidista o personalista y fortaleciendo los mecanismos institucionales que limitan el abuso de poder".

Se trata, según Jordi Sevilla de crear un proyecto que "huya del mito de las dos Españas condenadas a relacionarse a garrotazos" y que recupere lo mejor que enseñó la Transición y la Constitución: "el valor del respeto al adversario, del diálogo y del acuerdo, en sociedades plurales, diversas y democráticas".

La plataforma asevera que es necesario que "se asegure el correcto funcionamiento de los mecanismos de transparencia, para evitar que vuelvan a ocurrir casos de corrupción o acoso".

LA MAYOR ANORMALIDAD, QUE LOS DOS PARTIDOS MAYORITARIOS NO HABLEN

El manifiesto considera que "la mayor anormalidad del momento presente es que las dos fuerzas mayoritarias no sean capaces de hablar, ni acordar, nada de nada sobre nada". "Esa situación conduce a nuestra democracia a estar en manos de la dictadura de las minorías, de uno y otro signo", apunta.

"A todo ello se suma una profunda crisis de confianza en la política", según Socialdemocracia 21, que señala que "muchos ciudadanos perciben que los grandes desafíos de nuestro tiempo no encuentran respuestas eficaces, mientras la discusión pública se degrada en un intercambio de consignas, reproches y confrontaciones estériles".

RECUPERAR EL PROYECTO PARA UNA MAYORÍA Y CAMBIAR POLITICA DE ALIANZAS

A su juicio, "un cambio de rumbo en la estrategia socialista de políticas y alianzas parece necesario" si el PSOE quiere "recuperar ese proyecto para una mayoría de ciudadanos progresistas y de centro izquierda".

"Ciudadanos que, sintiéndose más cerca de la socialdemocracia que de ninguna otra opción partidistas, se están alejando de nosotros porque no se reconocen en el proyecto, ni en el discurso confrontativo populista, continuamente plegado a las necesidades de votos en el Parlamento, que presenta el actual gobierno", lamenta.

El manifiesto sostiene que, "aunque el PSOE está en el Gobierno y se han conseguido grandes cosas desde allí, incluyendo lentas mejoras en la corrección de varios de los problemas citados, es insuficiente porque no está pudiendo aplicar políticas socialdemócratas de reparto de la renta y fortalecimiento de los servicios públicos o una reforma fiscal progresista".

EL GOBIERNO, "BAJO CHANTAJE" DE SUS SOCIOS

Y todo ello, insiste, en tanto que "los socios parlamentarios y de gobierno, imprescindibles para mantenerse en ese Gobierno, no le dejan, mientras le obligan, a veces bajo chantaje, a aprobar medidas que poco o nada tienen que ver con una agenda socialista para España".

"Se trata, pues, de una alianza asimétrica que no consigue evitar el aumento de la extrema derecha en nuestro país. Y todo ello puede y debe hacerse en diálogo, cooperación y discusión con los agentes económicos y sociales", apostilla.

El texto promovido por Sevilla afirma que "este nuevo tiempo reclama una nueva generación de acuerdos capaces de conciliar el reconocimiento de la diversidad profunda con los principios de justicia social y territorial". Todo ello, "para situar" el "actual modelo de gobernanza, aún incompleto y disfuncional, en un nivel de desarrollo más adecuado para este momento histórico".

"Hasta tiempos recientes nuestro modelo descansaba sobre dos pilares fundamentales: lealtad institucional y voluntad política de alcanzar acuerdos. Esos pilares, fundamentales en un Estado muy complejo como el español, han dejado de formar parte de la conversación democrática", lamenta.

"NO HAY DEMOCRACIA SIN INSTITUCIONES FUERTES"

El manifiesto apuesta por "tanta libertad como sea posible para que todos puedan llevar adelante su proyecto personal de vida, sin coacciones, ni carencia de aquellas condiciones materiales que garantizan la libertad real".

También, cree que es necesaria "tanta igualdad como sea necesaria", para que todos puedan desarrollar al máximo sus capacidades, con independencia de la familia en que hayan nacido. En este contexto defiende un sistema tributario "progresivo de verdad" y políticas sociales eficientes y realmente redistributivas.

La plataforma deja claro "que no hay justicia social sin democracia sólida, y no hay democracia sólida sin instituciones fuertes, transparentes y respetadas".

"Defender el Estado de Derecho, la independencia institucional, la libertad de prensa y la calidad del debate público no es una cuestión secundaria: es la base misma sobre la que se construye cualquier política progresista duradera", concluye el documento.