Mañueco critica la financiación autonómica "impuesta" por el Gobierno y la define como "un ataque" a las comunidades

1078893.1.260.149.20260417123934 El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante la última jornada de 'Wake Up, Spain! Wake Up, Europe', en el Palacio de Linares de Madrid, a 17 de abril de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, ha criticado la "imposición" del Gobierno con su propuesta sobre financiación autonómica, que, a su juicio, "empeora" la situación de las comunidades y supone "un ataque" al conjunto de los territorios al haberse negociado "únicamente con sus socios parlamentarios".

Durante su intervención en el foro económico 'Wake Up, Spain!', organizado por 'El Español', Mañueco ha advertido de que el modelo planteado por el Ejecutivo afecta directamente a la financiación de servicios públicos esenciales, al tiempo que ha reclamado un sistema basado en la "igualdad" entre comunidades autónomas.

Así, ha alertado de que Castilla y León, con el cinco por ciento de la población nacional y cerca del 20 por ciento del territorio, recibiría únicamente el nueve por ciento de los nuevos fondos de financiación autonómica.

"España no puede permitirse un Gobierno que mira solo por el interés de sus socios y que mira solo para sí mismo, con el olvido de la necesaria igualdad de las personas y de los territorios", ha lamentado.

FALTA DE INVERSIONES

Asimismo, ha criticado la falta de inversiones estatales en infraestructuras estratégicas como el Corredor Atlántico, el desarrollo ferroviario o el refuerzo de la capacidad de almacenamiento de agua en la cuenca del Duero.

Del mismo modo, el presidente autonómico en funciones ha reclamado al Gobierno una "apuesta" por las infraestructuras energéticas que facilite la implantación y expansión de proyectos industriales.

También ha pedido avanzar en la extensión de la banda ancha y la tecnología 5G a todo el territorio autonómico, incluidos los municipios rurales, con el objetivo de reforzar la competitividad del sector agroalimentario.