Mañueco dice que su Gobierno con Vox es "útil y eficaz" para CyL

VALLADOLID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha alabado en su intervención durante el Debate del Estado de la Comunidad la labor de su Gobierno en coalición con Vox por ser "útil y eficaz" y ha presumido de sentirse "muy orgulloso" de la Comunidad.

En concreto, Fernández Mañueco ha defendido el trabajo realizado por su gobierno durante este año y medio de legislatura y ha asegurado que "siempre" se ha sentido identificado con el "esfuerzo común". "Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y responsabilidades, con nuestros compromisos y con nuestros programas", ha señalado.

El presidente ha garantizado que este trabajo se realiza desde una "visión plural" de la realidad y con el "diálogo y la cooperación" como ejes de su labor. "Tras examinar todo lo que hemos conseguido en este primer año y medio de legislatura, y tras fijar los compromisos de futuro, sólo puedo decir que me siento muy orgulloso de Castilla y León", ha relatado.

"Creo en las enormes posibilidades que tenemos en esta tierra, en la valía de todas las personas que la habitamos y la amamos para continuar una transformación imparable", ha refrendado Mañueco, quien ha insistido en la importancia de trabajar en un marco de "libertad, igualdad y convivencia".

"Como decía Jorge Guillén, Castilla y León es una de esas potencias que no admite reposo, está en nuestras manos aprovechar las oportunidades que nos ofrece para transformar nuestro prometedor presente en ilusionante futuro", ha manifestado en su discurso, tras lo que ha avanzado que mantendrá su labor con "diálogo, inteligencia y tolerancia, una tierra de todos y para todos".

"Tenéis mi firme compromiso, mi ilusión y mi determinación, para liderar esta transformación, y cuento con todos para impulsarla, con altura de miras, con optimismo y con la seguridad de que juntos convertiremos nuestras esperanzas en realidades para que CyL siga siendo la mejor tierra para vivir", ha relatado.

Esta idea la ha defendido al final y al inicio de su alocución, una intervención en la que ha repetido que su vocación es "hacer políticas que sirvan a la gente".

"Yo he venido al gobierno de Castilla y León para proteger y brindar la mejor atención a las personas de esta tierra, yo he venido al gobierno de Castilla y León a incentivar el crecimiento económico y la creación de más y mejor empleo, yo he venido al gobierno de Castilla y León para modernizar, yo he venido al gobierno de Castilla y León para garantizar la conservación de nuestro inmenso patrimonio histórico, yo he venido al gobierno de Castilla y León para garantizar un mejor futuro para las generaciones venideras", ha reseñado.