Margarita Robles cree que el PSOE debe "aprender" de las elecciones andaluzas: "Hay que sacar lecciones"

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Congreso - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, cree que el PSOE debe "aprender" y "sacar lecciones" de los resultados cosechados en las elecciones andaluzas de este domingo, donde ha sumado una nueva derrota y ha perdido dos escaños respecto a los comicios anteriores, marcando su peor resultado histórico.

En declaraciones en el Congreso, Robles ha puesto en valor la candidatura de María Jesús Montero destacando que su experiencia durante los ocho años que ha trabajado en el Gobierno con ella, y en momentos "muy difíciles", es "magnífica" y que "en ningún caso se puede cuestionar" su valía.

Robles ha destacado que, como vicepresidenta primera, Montero fue una mujer "comprometida" que trabajó y apoyó "mucho", y con "un enorme sentido de Estado", al Ministerio de Defensa y que, por tanto, era "una magnífica candidata" a la Junta De Andalucía.

EL PUEBLO NUNCA SE EQUIVOCA CUANDO VOTA

Con todo, la titular de Defensa sostiene que el pueblo de Andalucía, como el resto de los españoles, "nunca se equivoca" cuando vota y que de los resultados de las elecciones "siempre hay que aprender" y "sacar lecciones".

De entrada, ha asegurado que el Gobierno seguirá trabajando por Andalucía y por España y, en concreto, en lo que a Defensa se refiere, ha subrayado que se está invirtiendo "a tope" en instalaciones militares de Córdoba y Jaén, y que van a seguir haciéndolo en el resto de la comunidad porque el compromiso con la misma es "total y absoluto".

ESPERA QUE MORENO NO CEDA ANTE VOX

Preguntada sobre si augura que Moreno se plegará a la idea de prioridad nacional de Vox, la ministra ha dicho, en primer lugar, que espera que el candidato 'popular' no conforme un Gobierno con Vox y que no asuma sus postulados.

"Vox representa en este momento todo lo que no se puede aceptar para la convivencia, y Andalucía y España merecen la convivencia y no merecen personas que desacreditan, que polarizan y que insultan", ha manifestado Robles en referencia a los descalificativos que el líder de este partido, Santiago Abascal, dirigió contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

