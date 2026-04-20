María Corina Machado espera "elecciones impecables" pronto en España: "Mis afectos y preferencias están clarísimos"

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, durante un desayuno informativo organizado por Fórum Europa, en el Four Seasons, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha reclamado este lunes que haya "elecciones impecables" pronto en España, tras señalar que sus "afectos y preferencias" respecto a la política española están "clarísimas", aunque ha evitado explicitarlas.

"Mis afectos y preferencias creo que están clarísimas a todos en esta sala y en este país, pero he prometido no involucrarme en política interior", ha señalado en su intervención en el desayuno informativo del Fórum Europa en Madrid, si bien ha incidido en que la política española "intentó en alguna otra ciudad del país involucrarse" con la política venezolana, en alusión a la cumbre de líderes progresistas organizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Barcelona.

Sin ofrecer públicamente su apoyo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que le acompañaba en la sala, la dirigente opositora venezolana ha indicado que espera que España "pueda tener muy pronto la oportunidad de tener unas elecciones impecables". Según ha dicho, estos comicios pueden "permitir la expresión de una nación que avanza y que acompaña la causa democrática en Hispanoamérica".

Sobre las últimas críticas del Gobierno, después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, haya lamentado que ha viajado a España como "líder ideológica" para reunirse con la extrema derecha española, obviando al Gobierno español pese a que en un momento dado se le ofreció incluso refugio en la Embajada española en Caracas, Machado ha evitado contestar aduciendo que no conocía estas declaraciones.

En su visita a España, en la marco de una gira europea, la premio Nobel de la Paz ha decidido no reunirse con el presidente del Gobierno aludiendo su cumbre con presidentes como Lula da Silva, de Brasil, o Gustavo Petro, de Colombia, en una cumbre de líderes progresistas en Barcelona que a ojos de Machado es "la demostración" de que la cita con Sánchez "no es conveniente".