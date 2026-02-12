María Dolores Gimeno Durán, primera oficial de la Guardia Civil que alcanza el empleo de coronel - GUARDIA CIVIL

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha informado de que María Dolores Gimeno Durán se ha convertido en la primera oficial que alcanza el empleo de coronel, lo que ha logrado tras 32 años de carrera profesional entre los que destaca su paso por el Servicio de Información, la jefatura del área de Igual y Diversidad o el Departamento de Inteligencia Criminal de la Unidad Técnica de Policía Judicial.

La coronel Gimeno ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en el año 1994 y, tras pasar por la Academia de Oficiales de la Guardia Civil (Aranjuez), obtuvo el empleo de teniente en el año 1999, según ha recordado el instituto armado en una nota de prensa. Desde 2024 es vocal asesora en el Gabinete del ministro del Interior como enlace para los asuntos específicos competencia de Guardia Civil.

Su primer destino como teniente fue en la Compañía de Jerez de la Frontera, donde desarrolló cometidos relacionados de forma directa con la seguridad ciudadana, control de fronteras o dispositivos contra el narcotráfico y el contrabando.

De Cádiz pasó al Servicio Fiscal en Madrid al subgrupo dedicado a la obtención de información y elaboración de inteligencia relacionada con el fraude, asimismo estuvo destinada en la Oficina del Programa SIVE y participó en el desarrollo del proyecto SIPRENE de prevención de naufragios en el Estrecho.

Con el ascenso a capitán pasó destinada a la Jefatura de Información, concretamente a la sección de inteligencia económica adscrita al SEPLAC en labores de obtención de información económica y financiera relacionada con delitos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. En 2009 fue destinada al Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil en el área económica y técnica.

Como comandante fue responsable de Personal y Apoyo en la Comandancia de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid en labores de gestión de recursos humanos y logísticos.

DISEÑO DEL PRIMER PLAN DE IGUALDAD

En 2018, fue nombrada Jefe del área de Igual y Diversidad (actual área de Derechos Humanos, Igualdad y Diversidad). En esta etapa se diseñó el primer Plan de Igualdad en la Guardia Civil y se implantó el sistema de formación de formadores en igualdad y diversidad en el Cuerpo, así como los protocolos de acoso laboral y acoso sexual por razón de sexto y el protocolo interno para casos de violencia de género.

En el empleo de teniente coronel ha sido Jefa del Departamento de Inteligencia Criminal de la Unidad Técnica de Policía Judicial, participando como experta en foros nacionales e internacionales relacionados con la lucha contra la delincuencia organizada y grave, siendo el punto de contacto en organismos como el Sistema Viogén, la Fiscalía de Trata de Personas y Extranjería o el Centro Nacional de Desaparecidos.

En cuanto a su formación, la coronel Gimeno fue la primera oficial de la Guardia Civil diplomada en Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Especialista en policía judicial e investigación fiscal, ha realizado el curso superior de gestión económica y técnica; de investigación financiera y blanqueo de capitales, de especialistas en Información; también el máster universitario en Seguridad, además de una amplia formación en liderazgo, resolución de conflictos e igualdad de género.

Está en posesión de diversas condecoraciones de la Orden de Mérito de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, Militares y de Mérito Civil.