Marlaska y Bolaños piden "no hacer caso" al yihadista del 17-A tras las críticas por permitir su citación en el Congreso

CÁDIZ 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los ministros del Interior y de Justicia, Fernando Grande-Marlaska y Félix Bolaños, respectivamente, han coincidido este viernes a la hora de pedir "no hacer caso" a lo que dijo ayer en el Congreso Mohamed Houli Chemlal, que cumple condena en prisión por los ataques terroristas en Barcelona y Cambrils de agosto de 2017.

En una atención a los medios antes del inicio de la cumbre contra el crimen organizado que se celebra en Cádiz, ambos ministros han sido cuestionados por la polémica generada con críticas desde otros grupos parlamentarios y de colectivos de víctimas tras permitir, a petición de Junts, que este terrorista saliera de prisión bajo custodia policial para declarar en la comisión de investigación de los atentados del 17 de agosto (17-A).

"Yo a un terrorista condenado no le haría mucho caso en ninguna de sus manifestaciones", ha señalado Marlaska al ser preguntado por qué el PSOE permitió con su voto que un yihadista acusara sin pruebas desde el Congreso al CNI de haber permitido que el imán de Ripoll montara la célula que terminó atentado en Cataluña, alentando la teoría de conspiración.

Previamente, Marlaska ha defendido los trabajos de la comisión de investigación sobre los atentados que cuestionan parte de la sentencia judicial que condenó a la célula terrorista, con teorías como que el imán de Ripoll puede seguir vivo o que "alguien pudo explotar la casa de Alcanar desde fuera", como preguntó ayer Junts en el Congreso al yihadista y único superviviente de esta explosión.

"Yo lo que puedo decir es que las comisiones de investigación a nivel parlamentario, y cuando el Parlamento lo estima oportuno, me parece que son necesarias y que su desarrollo es el que debe de corresponder en ese sentido", ha comentado el ministro del Interior.

Bolaños, por su parte, ha compartido lo expresado por Marlaska para subrayar que no se debe dar credibilidad a lo que diga alguien que cumple condena. "A mí me parece que dar credibilidad a delincuentes no es un buen camino, y algunos deberían empezar a aprenderlo", ha comentado el ministro de Justicia.

Mohamed Houli Chemlal cumple su condena a 43 años en la prisión de Córdoba y ayer fue trasladado al Congreso esposado para declarar en la comisión de investigación del 17-A, lo que motivó que el PP abandonara la sala en señal de protesta.

Junts aprovechó la comparecencia para preguntarle si sufrió presiones tras ser detenido o si "alguien pudo explotar la casa de Alcanar desde fuera", mientras que el resto de grupos --incluso los que apoyaron su citación-- recriminó al terrorista que acusara al CNI cambiando una vez más de versión, pero sin aportar pruebas.