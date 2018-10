Marlaska celebra el fallo del Tribunal de Estrasburgo sobre los presos de ETA

Publicado 23/10/2018 15:32:44 CET

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo (Francia), demuestra que España no ha cometido "ninguna vulneración de ningún derecho fundamental" al no conmutar a los presos de ETA sus penas por las que cumplieron en el país galo.

En declaraciones a los medios antes de participar en la condecoración de policías y guardias civiles en la residencia del embajador francés, Yves Saint-Geours, Grande-Marlaska ha aseverado que el fallo del Tribunal de Estrasburgo supone una "satisfacción jurídica obvia".

No obstante, no ha querido pronunciarse sobre el contenido de la sentencia, ya que ha apuntado que aún no la ha leído y quiere comprobar si reproduce las tesis defendidas por España o las "complementa".

En cualquier caso, ha celebrado: "La conclusión es que no ha habido ninguna vulneración de ningún derecho fundamental". Por último, ha recordado que España siempre se ha atenido a las resoluciones del TEDH.