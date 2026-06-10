Marlaska comparecerá el día 17 en el Pleno del Congreso en medio de las noticias sobre Leire Díaz y la Guardia Civil

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, comparecerá el próximo miércoles ante el Pleno del Congreso en medio de las informaciones que se van conociendo cada día sobre las agendas de la exmilitante socialista Leire Díez, sus reuniones con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y sus presunta maniobras para tratar de frenar las investigaciones judiciales y policiales del Gobierno y el PSOE.

Formalmente, Marlaska acude al Congreso ateniendo una petición del PP para que informe sobre las circunstancias por las que fallecieron recientemente dos guardias civiles y otros dos resultaron heridos durante la persecución de una narcolancha en las costas de Huelva.

Pero también para que dé cuenta de las actuaciones que está llevando a cabo su departamento, el estado de la investigación y las medidas previstas para reforzar la seguridad de los efectivos destinados a la lucha contra el narcotráfico, según el orden del día del próximo Pleno al que tuvo acceso Europa Press.

Si bien es más que probable que la oposición aproveche su presencia en el Pleno de la Cámara Baja para pedirle detalles sobre su grado de conocimiento sobre las maniobras de Leire Díez, los contactos de ésta con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, o la supuesta protección que el Ministerio del Interior le brindó durante un tiempo.

Además, parece más que probable ERC, Compromís y BNG, socios del Gobierno, le reclamen, por su parte, explicaciones sobre la "agresión" de un policía antidisturbios a una profesora jubilada que se manifestaba en Valencia en apoyo a la huelga educativa. De hecho, los tres partidos unieron sus fuerzas para pedir su comparecencia en el Congreso.