Marlaska confía en la "coordinación óptima" para reanudar el retorno de menores: "No hay ningún riesgo para ellos"

Se muestra tranquilo tras el "debate jurídico" por el Acuerdo de 2007 con Rabat y sitúa a Interior dentro de un "engranaje" iniciado por Ceuta

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha mostrado este martes "tranquilo" tras el "debate técnico-jurídico" abierto por la suspensión judicial durante 72 horas del retorno de menores marroquíes que accedieron solos a Ceuta en el mes de mayo. En este sentido, ha dicho que "acata" las resoluciones judiciales aunque confía poder explicar en las alegaciones que el procedimiento en virtud del Acuerdo de 2007 con Rabat se basa en una "coordinación óptima" en la que "no hay ningún riesgo" para el menor.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Marlaska ha vuelto a defender lo que llama "retornos asistidos" de menores no acompañados en virtud del acuerdo firmado con Marruecos en 2007, y una vez realizada la "valoración de quien ejerce la tutela" de los niños, en referencia al área competente del Gobierno de Ceuta.

"Retornas a los que son retornables, no hay ningún riesgo para ellos", ha señalado. "Aquellos susceptibles de retornar, dentro del interés superior del menor, volverían; y si no, le daríamos la tutela, que es un elemento esencial", ha sostenido.

DEBATE SOBRE EXPEDIENTES INDIVIDUALIZADOS

Según Marlaska, las quejas de diferentes instituciones y las peticiones de información de los juzgados ceutíes y de la Audiencia Nacional, además de paralizar los traslados, lo que ha propiciado es un "debate técnico-jurídico" sobre este tipo de retornos de menores que no son vulnerables, y que según el ministro quieren volver "con sus familias y su ámbito social y cultural, donde no existe ningún riesgo".

Marlaska ha reconocido que "la discusión" se centra en los expedientes individualizados que los tribunales y las ONG denuncian que no existen. Según él, el acuerdo de 2007 con Rabat sobre menores no acompañados es "el marco suficiente y adecuado", aunque esto no anula la aplicación de la ley del menor ni el convenio sobre los derechos del niño.

Este acuerdo bilateral se firma con Marruecos, algo que ha calificado de "cuestión muy específica entre ambos, que no existe con otros países donde sí existe la legislación general". Ese convenio de 2007, según interpreta Marlaska, "no está por encima de convenios internacionales" puesto que tiene en cuenta que "el derecho primero es retornar a su ámbito social y cultural" cuando no existe riesgo de que sean vulnerables.

RESPETO A LA CONVENCIÓN DEL NIÑO

"Es lo que establece la propia Convención del Niño", ha precisado antes de sostener que Marruecos ha dado "garantías" de que respetará los derechos de los menores, aunque a Interior esto le consta por lo trasladado por otros departamentos implicados en el proceso.

El titular del Interior ha remarcado que se trata de una decisión donde participan diferentes instituciones, empezando por el Área del Menor de Ceuta, dentro de una "coordinación de importancia decisiva", y ha citado entre ellas a la Fiscalía al sostener que "tiene conocimiento y está interviniendo".

Marlaska ha vuelto a evitar la confrontación con la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra. "Lo importante es la coordinación en el interés superior del menor", ha añadido, evitando responder si el presidente del Gobierno estaba al tanto del procedimiento elegido para el retorno de niños a Marruecos.

"El Ministerio del Interior es una parte más dentro de todas las instituciones, coadyuva en aplicación de resoluciones de administraciones", ha enfatizado.