Marlaska contesta a Bildu que no hay restricciones de acceso al archivo de Interior y anuncia que será digitalizado

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, interviene durante la sesión de control al Gobierno en el Senado
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, interviene durante la sesión de control al Gobierno en el Senado - Ricardo Rubio - Europa Press
Europa Press Nacional
Publicado: martes, 21 abril 2026 18:08
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MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado este martes en el Senado que haya "opacidad" o "restricciones" en el acceso al Archivo General del Ministerio, en cumplimiento de la ley de Memoria Histórica, y ha anunciado que será digitalizado "en el plazo máximo de dos años".

"El Archivo General del Ministerio del Interior está abierto a consulta por parte de investigadores, entidades y ciudadanos, siempre que así lo soliciten; no existe ni opacidad ni voluntad restrictiva al acceso, al contrario, transparencia y derecho al acceso a la información pública", ha señalado Marlaska.

El ministro ha contestado de esta forma al senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta, que se había remitido a diferentes quejas por impedir el acceso íntegro a los documentos del franquismo, citando el caso de una investigación sobre la muerte de Txomin Letamendi durante la dictadura franquista.

"NUESTRO COMPROMISO ES REAL Y EFECTIVO"

Marlaska ha reconocido que tienen "dificultades objetivas" como el elevado volumen de peticiones o la complejidad técnica de algunas solicitudes de información, así como las limitaciones de espacio de acceso a un Archivo General del Ministerio que, ha subrayado, es "archivo administrativo y no histórico", lo que impide que tenga sala o instrumentos de consulta directamente accesibles.

En este sentido, el ministro se ha remitido a la digitalización de un millón de documentos para facilitar su consulta, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. "Nuestro compromiso es real y efectivo y, evidentemente, en coordinación y cooperación para la transferencia de los mismos en los términos que el Ministerio de Cultura indique", ha terciado.

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