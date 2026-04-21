Marlaska contesta a Bildu que no hay restricciones de acceso al archivo de Interior y anuncia que será digitalizado

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, interviene durante la sesión de control al Gobierno en el Senado - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado este martes en el Senado que haya "opacidad" o "restricciones" en el acceso al Archivo General del Ministerio, en cumplimiento de la ley de Memoria Histórica, y ha anunciado que será digitalizado "en el plazo máximo de dos años".

"El Archivo General del Ministerio del Interior está abierto a consulta por parte de investigadores, entidades y ciudadanos, siempre que así lo soliciten; no existe ni opacidad ni voluntad restrictiva al acceso, al contrario, transparencia y derecho al acceso a la información pública", ha señalado Marlaska.

El ministro ha contestado de esta forma al senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta, que se había remitido a diferentes quejas por impedir el acceso íntegro a los documentos del franquismo, citando el caso de una investigación sobre la muerte de Txomin Letamendi durante la dictadura franquista.

"NUESTRO COMPROMISO ES REAL Y EFECTIVO"

Marlaska ha reconocido que tienen "dificultades objetivas" como el elevado volumen de peticiones o la complejidad técnica de algunas solicitudes de información, así como las limitaciones de espacio de acceso a un Archivo General del Ministerio que, ha subrayado, es "archivo administrativo y no histórico", lo que impide que tenga sala o instrumentos de consulta directamente accesibles.

En este sentido, el ministro se ha remitido a la digitalización de un millón de documentos para facilitar su consulta, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. "Nuestro compromiso es real y efectivo y, evidentemente, en coordinación y cooperación para la transferencia de los mismos en los términos que el Ministerio de Cultura indique", ha terciado.