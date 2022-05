Marlaska despide a Olona vinculando a Vox con la crispación y abucheos de Ávila: "La sociedad ya empieza a callarles"

La diputada anuncia recursos desde Andalucía contra leyes "sectarias" y avisa al ministro: "Mejor ser un piolín que un traidor"

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha despedido este miércoles de la diputada de Vox Macarena Olona, candidata de esta formación a la Junta de Andalucía, relacionando a esta formación con la crispación y los abucheos que sufrió él mismo en un acto celebrado el pasado viernes en la Escuela de Policía en Ávila. Según el ministro, la sociedad no quiere crispación y, por eso, "ya empieza a callarles" porque "empieza a conocer" a los de Santiago Abascal.

En una interpelación en el Pleno del Congreso de los Diputados, Olona ha puesto en valor los recursos contra los estados de alarma por la pandemia de Covid-19 y ha anunciado que, ya como presidenta de Andalucía, presentará una batería de recursos contra la legislación "sectaria que condena a los hombres sin presunción de inocencia", en referencia a la violencia de género.

"EL PUEBLO ESPAÑOL LE HA CONDENADO"

En su despedida, la diputada de Vox se ha referido a la polémica por la referencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los piolines enviados a Cataluña para hacer frente al 1-O. "Mejor ser un piolín que un traidor, que un vendido, que un cobarde y que un indigno", ha señalado Olona en referencia a Grande-Marlaska, a quien también ha recordado los abucheos en la Escuela de Policía en Ávila: "El pueblo español le ha condenado, está al lado de los gloriosos piolines".

"España es muy grande, está construida en valores y respeto a la diversidad. No pueden identificarse con ustedes, les recuerda a otros momentos, otras historias", la he replicado Grande-Marlaska, que ha añadido que "la crispación en los actos públicos no gusta" a los españoles.

En este sentido ha invitado a Olona a que vea el vídeo completo de su intervención durante la jura de nuevos policías en la Escuela de Ávila el pasado viernes, donde un sector del público le pitó pero otro replicó con aplausos. "Véase el vídeo de Ávila, verán cómo les callaron --a los que pitaban--; la sociedad española ya empiezan a callarles, empieza a conocerles", ha apuntado.

CAMBIO REAL EN ANDALUCÍA

En su segundo turno, Olona ha subido a la tribuna para, de forma muy breve, anunciar su marcha como diputada "con la íntima satisfacción del deber cumplido" y con la convicción de que va a ser presidenta en Andalucía, "donde todo comenzó para ser foco de toda España", y desde aquí "liderar el cambio real".

"A sus órdenes, españoles, sin novedad en el servicio", ha continuado Olona, citando a la "familia de Vox" y pidiendo "defender con alegría" su bandera. La diputada, que lucía una camiseta del muñeco infantil Piolín, ha levantado una carpeta con el logo de Vox, mostrándola a todos los diputados. "Desde Andalucía, por Andalucía y por España, viva España", ha terciado entre vivas y aplausos de los suyos.

Grande-Marlaska le ha reprochado haber dado un mitin después de "hacerse eco de bulos" como vincular la inmigración con la delincuencia o decir que las fronteras son inseguras cuando "están plenamente garantizadas". "Nuestro país no puede compartir esos valores, no sería un país sano para convivir en diversidad si se compartieran sus valores", ha reiterado el ministro del Interior, que ha dicho que espera que los derechos de colectivos como el LGTBI no dependan de Vox.

En este sentido, ha reprochado a Vox ser "negacionistas", incluso de las comunidades autónomas que ahora quieren presidir. Al final se ha centrado en el incremento de policías y, concretamente, en el doble de medios para la lucha contra la violencia machista que sufre "más del 50% de la población", en referencia a las mujeres, a las que ha apelado para frenar al partido de Macarena Olona.

Ante el discurso de Olona --muy crítica también con la política del PP hacia las Fuerzas de Seguridad, que ve continuista del PSOE--, Grande-Marlaska ha aprovechado para pedir que se rinda un homenaje a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los funcionarios de prisiones, lo que ha sido recibido con un aplauso por la bancada socialista.

En concreto, ha citado los dos años de pandemia en los que estos funcionarios "han estado detrás de todos", sobre todo colectivos vulnerables, "ayudando con un riesgo suplementario para sus vidas". "Saben que han contado con este Gobierno, con más medios y mejor retribuidos; nuestro deber no es hacer soflamas sino darles más medios", ha expuesto, citando la oferta de empleo público aprobada ayer por el Consejo de Ministros.