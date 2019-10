Marlaska dice que se puede visitar Barcelona "con total normalidad", pese a los avisos de las embajadas

Actualizado 18/10/2019 13:36:49 CET

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ofrece una rueda en el Palacio de la Moncloa tras presidir el Comité de coordinación de la situación provocada en Cataluña tras la publicación de la sentencia del ‘procés’, el pasado 14 de o - Ricardo Rubio - Europa Press



Confía en que pronto vuelva la tranquilidad, que es compatible "con manifestaciones y reuniones" pero no con "actos violentos"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado este viernes que, a pesar de los avisos transmitidos por algunas Embajadas extranjeras en España, "se puede visitar Barcelona con toda normalidad", porque "son solo grupos reducidos" quienes están provocando incidentes "en momentos y lugares concretos".

Marlaska ha reconocido que los hechos violentos de estos días, que ha retratado como "protagonizados por grupos minoritarios pero muy organizados, con un mando y una estrategia evidentes", están provocando "un grave desamparo de los ciudadanos, un grave daño a las instituciones y un grave daño a la reputación internacional de Cataluña".

En una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, ha recalcado que el Gobierno tiene "las previsiones establecidas" para actuar en cualquier escenario, pero confía en que la situación no pase de ser "una cuestión de orden público" y, además, que se se pueda resolver en un plazo breve "y vuelva la tranquilidad plena a las calles de Barcelona".

Eso sí, ha dejado claro que "tranquilidad plena" es compatible con que haya "manifestaciones y reuniones, porque eso es un Estado de Derecho", y que lo que "no puede haber son actos violentos". Así, a preguntas de los periodistas, ha puntualizado que él no considera que la situación actual sea de "normalidad", porque normalidad es "el ejercicio de derechos fundamentales pacíficamente", porque "con violencia no se ejercita ningún derecho ni libertad".

En esa misma línea, ha incidido en separar estos hechos violentos de la jornada de huelga convocada este viernes en Cataluña, recalcando que en un Estado de Derecho, los derechos de manifestación y huelga están reconocidos y, en el caso de España, incluso reconocidos en la Constitución. También lo están, ha añadido, los derechos de los ciudadanos que no secunden esas manifestaciones o huelgas y a los que "el Estado debe proteger".

Fuentes del Ejecutivo dicen ser conscientes de que la jornada de huelga es especialmente sensible y aseguran que están preparadas para todos los escenarios posibles, pero confían en que haya tranquilidad y así quieren transmitirlo a los ciudadanos.

EL CONSUMO ELÉCTRICO CAE UN 7% EN LA HUELGA

Según las cifras que ha facilitado Marlaska, los datos de consumo eléctrico en Cataluña arrojan una caída del 7 por ciento, "lo que puede indicar un impacto reducido" de la huelga. Ha detallado que en el sector ferroviario los servicios mínimos se desarrollan con normalidad y sin retrasos y que se han realizado los trabajos nocturnos de mantenimiento. En concreto, de 1.000 trenes previstos de Rodalies (Cercanías) estarán operativos 350, y de AVE y larga distancia se han suprimido 15 de 120. En

En el tráfico aéreo, en el aeropuerto de Barcelona hay 979 vuelos programados, de ellos 734 "protegidos" y hasta las 11 habían operado 237 vuelos y se habían cancelado 57. Todos ellos, ha detallado, estaban cancelados desde antes de las 9 de la mañana y sus pasajeros reubicados en otras compañías.

En el aeropuerto de Girona hay 49 vuelos previstos, todos protegidos, y han operado cinco sin ninguna cancelación, y en el de Reus hay 16 programados, todos protegidos. En el primer turno de AENA, ha dicho, consta que ha hecho huelga un trabajador.

En los puertos de Barcelona y Tarragona, ha señalado que todos los trabajadores portuarios están en su puesto de trabajo, mientras que los estibadores, que pertenecen al sector privado, han secundado la huelga al cien por cien en Barcelona mientras que en Tarragona han hecho un paro de dos horas.

En la administración de Justicia, ha dicho, el seguimiento es del 3 por ciento, y en materia de ciberseguridad no se han detectado "ataques de gran impacto", aunque sí difusiones de imágenes "con intención de desprestigiar a los agentes de autoridad".