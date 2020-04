Marlaska "entiende" las quejas de los periodistas pero dice que "no hay censura concreta" en Moncloa

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que "entiende" las quejas de los periodistas que piden a la Secretaría de Estado de Comunicación que articule mecanismos para poder preguntar directamente a los técnicos y responsables políticos que comparecen diariamente en Moncloa para dar cuenta de la crisis del coronavirus, aunque ha precisado que "no hay censura concreta".

"Si quieren creerme, pues me creéis: no hay una censura concreta", ha señalado Grande-Marlaska en una entrevista en el programa de TVE 'La Mañana', recogida por Europa Press, al ser cuestionado por el manifiesto firmado por decenas de profesionales de la información pidiendo que Moncloa no filtre las preguntas y se facilite, como hacen ya otros partidos y organismos, que se realicen en directo y con posibilidad de repreguntar si no se contesta a lo formulado.

"Yo lo entiendo, ¿cómo no lo voy a entender?", ha asegurado Grande-Marlaska en referencia a las quejas de periodistas de diferentes medios, aunque acto seguido ha añadido que él es testigo como ministro de que las ruedas de prensa desde la Moncloa se realizan transmitiendo al técnico o al político "las preguntas que llegan en el momento y directamente por el conjunto de medios".

En este sentido, ha puesto de ejemplo que los diferentes ministros están habitualmente en los medios de comunicación para que "se hagan las preguntas que se quieran", recurriendo para ello a intervenciones telemáticas. "Muchas de esas preguntas no las conozco de antemano", ha dicho Grande-Marlaska en referencia a las cuestiones que se les plantea en Moncloa.