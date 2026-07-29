Marlaska espera "tres días muy duros" por el calor y dice que intentan evitar que el fuego se reavive

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) por los incendios forestales de Madrid, a 29 de julio de 2026, en Navalcarnero, Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha advertido de que toda España se encuentra en una situación compleja por riesgo de incendios, especialmente en los próximos tres días, jueves, viernes y sábado que serán "muy duros" por la nueva ola de calor.

Las altas temperaturas vienen acompañadas de un descenso "importante" de la humedad y un viento de orientación sur que tampoco será "positivo" para la extinción. Por tanto ha pedido "prevención total y absoluta" y ha asegurado que desde el Gobierno permanecen vigilantes en todo el territorio nacional, en coordinación con las comunidades autónomas.

Respecto al incendio que afecta al centro de la península, principalmente a las provincias de Ávila y Madrid --que permanecen en nivel tres, de emergencia nacional-- dice que se sigue trabajando con resultados "razonablemente positivos" aunque las condiciones meteorológicas no acompañen, según ha indicado en una entrevista en el programa 'Mañaneros' de TVE, recogida por Europa Press.

En concreto ha explicado que este miércoles trabajan en tres focos fundamentales, al norte en el entorno del pantano de San Juan (Madrid) y en Ávila en la zona de Casillas y en la de Mijares.

Los trabajos consisten en "vigilancia activa y control aéreo" para localizar los puntos calientes y actuar directamente sobre ellos para evitar que se reproduzcan. También en tierra con maquinaria pesada para crear cortafuegos.

Marlaska sostiene que los equipos de extinción tienen capacidad para contener el fuego aunque hay muchas circuntancias que pueden convertirlo en "inatacable" a pesar de contar con los medios y tendrían que correr un riesgo desproporcionado que no pueden asumir.

Para adelantarse al desarrollo del incendio, dice, utilizan datos de satélite y drones para establecer la estretegia "más razonable".