Marlaska llama "niña" y luego "inmadura" a la portavoz del PP en el Senado tras mostrarle una foto con Koldo García

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reclamado este martes a la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, que dejara de "ser una niña" al mostrarle de forma reiterada una fotografía suya con Koldo García, una expresión que el principal partido de la oposición ha calificado de machista y que el titular del Interior ha retirado y sustituido por "inmadura".

En la sesión de control en el Senado, Alicia García ha atacado a Marlaska enseñado desde su escaño una fotografía con Koldo García y reprochándole que confiara como director adjunto operativo (DAO) de la Policía en el comisario principal José Ángel González, una "vergüenza para las mujeres" tras la querella por agresión sexual.

"No sea niña, por favor, y se lo digo con todo el respeto, dé dignidad al trabajo que usted desarrolla", ha señalado Marlaska, reprochándole a la portavoz 'popular' que mostrara la fotografía en la que posaba con Koldo García y de acusarle de "irse de fiesta con él".

El ministro ha reiterado que pidió el cese del DAO --"colocado por orden de Zapatero", según el PP-- en el momento en el que supo de la querella y ha comparado esta reacción con la del PP con el alcalde de Móstoles tras ser acusado por acoso. "Él sigue y ustedes lo han respaldado", ha apuntado.

Alicia García ha pedido un turno final para reprochar a Marlaska que usara contra ella una "expresión machista y paternalista". "Ningún inconveniente en retirarla, la cambio por inmadura", ha contestado el ministro del Interior.

La portavoz del PP en el Senado ha continuado reprochando a Marlaska su "catadura moral" y participar en un "circo", sumándose en la crítica el senador 'popular' Javier Arenas por recurrir a "insultos machistas".

"Comparto con usted que no me gusta hacer el ridículo. Me gustaría que a mí cualquier senador lo mínimo que dijeran de mí es inmaduro", ha terciado Marlaska.