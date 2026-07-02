Marlaska mantiene su confianza en Mercedes González y el DAO tras la imputación en el 'caso Leire Díez'

Archivo - La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González , y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto al DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas - Javier Pulpo - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mostrado este jueves su confianza en la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, tras la imputación de ambos en el 'caso Leire Díez'.

"Seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la Justicia en todo lo que se les requiera", ha señalado el Ministerio del Interior tras conocer la imputación en la causa que instruye el juez Santiago Pedraz.

La decisión la ha adoptado el juez después de que tanto la Fiscalía como las acusaciones populares lideradas por el PP solicitasen la imputación de estos altos cargos del Instituto Armado.

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