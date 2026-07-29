Marlaska muestra "respeto" a la Justicia tras la imputación del exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) por los incendios forestales de Madrid, a 29 de julio de 2026, en Navalcarnero, Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha mostrado "respeto" por la Justicia después de la imputación del exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos en el 'caso Leire Díez'.

"Como siempre, respeto absoluto a las resoluciones judiciales", ha indicado en declaraciones a los medios desde el puesto de mando avanzado de Navalcarnero (Madrid), donde ha trasladado la última hora de los incendios forestales que mantienen el nivel de emergencia nacional en el centro de la península.

El titular de Interior ha hecho estas breves declaraciones al ser interrogado sobre la decisión del juez Santiago Pedraz de citar como investigado a Marcos el próximo 10 de septiembre.

Los tribunales investigan una presunta trama para obstaculizar procesos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, que habría estado liderada por el 'ex número tres' del partido Santos Cerdán y de la llamada 'fontanera', Leire Díez.

La imputación se produce después de que Rafael Yuste, quien fuera jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entre 2023 y 2024, desvelase ante agentes de esta unidad que recibió presiones de Leonardo Marcos y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas para ponerse de perfil en la investigación que afecta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según un oficio de los investigadores.

El que fuera coronel jefe de la UCO relató el pasado 27 de mayo que el entonces director general de la Guardia Civil --antecesor de la actual directora, Mercedes González, también imputada--, afirmó que el oficio de solicitud efectuado por la UCO en la investigación del hermano de Sánchez era "totalmente prospectivo y malintencionado".

Según recoge la UCO, el exdirector de la Guardia Civil apuntó que la "credibilidad estaba por los suelos" y solicitó que el siguiente viernes (19 de julio) tenían que efectuar un informe con todo "analizado y que no haya nada".