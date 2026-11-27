El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la celebración de un acto del PSOE - Matias Chiofalo/ Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha rechazado este viernes que la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, pueda restar votos al PSOE tras el debate a cuatro, ya que, en su opinión, lo que se acreditó fue la "cobardía" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para no exigir a Vox que condenara la violencia machista.

En declaraciones a la prensa en Alcorcón (Madrid), Marlaska ha apuntado que el debate sirvió para contrastar el "proyecto progresista" con el que representa PP y Vox de una "España del pasado", reconociendo que Colau puso "puntos muy importante sobre la mesa".

Al ser preguntado si temía que Colau quitara votos a Sánchez en este tramo final de la campaña, Marlaska ha contestado con rotundidad: "Por supuesto que no".

Para Marlaska, que es candidato del PSOE en la lista por Madrid, en el debate de anoche lo que "tristemente" y "trágicamente" se pudo ver es que la violencia de género es negada por Vox. "Y tenemos una derecha que es incapaz, que es cobarde, para exigir a la ultraderecha que condene la violencia de género", ha indicado.

"Hay un proyecto progresista frente a otro que es el odio y la división", ha continuado el ministro del Interior, que ha situado a PP y Vox en la "España del pasado".

Marlaska también se ha referido a la polémica por la decisión del expresidente del Gobierno Felipe González de votar en blanco en las elecciones del 29N. "Me parece una tristeza que una persona con su trayectoria ahora mantenga una posición absolutamente inasumible para cualquier persona progresista", ha señalado.