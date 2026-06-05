Marlaska respalda a la directora de Guardia Civil: "No tuvo ningún contacto con Leire relativo a una trama que repugna"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la puesta en funcionamiento del Centro de Mando (CENAM) del dispositivo de seguridad para la visita del Papa - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mantenido este viernes su respaldo a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y ha asegurado que no mintieron sobre las reuniones con la exmilitante del PSOE Leire Díez porque ambas no hablaron en sus encuentros de nada relativo a una presunta trama de corrupción que, ha dicho, "a todos nos repugna".

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