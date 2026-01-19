Marlaska responde a Feijóo que lo prioritario es trabajar e informar a las víctimas del accidente de Adamuz

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una foto de archivo - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha respondido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "lo importantes es trabajar" en el operativo del accidente de tren en Adamuz (Córdoba) y que lo "razonable" es informar primero a "las víctimas de este siniestro".

En una entrevista en el informativo '24 horas' de 'RNE' recogida por Europa Press, el ministro ha sido preguntado por las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien este lunes por la tarde ha asegurado que, hasta el momento, no ha recibido "ninguna información" sobre lo sucedido, "ni directa ni indirectamente", a través del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Yo no voy a entrar en esos debates con el jefe de la oposición", ha replicado Marlaska, que ha defendido que "lo razonable" es dar cuenta de la causa del siniestro "a quien corresponde en primer lugar": "Las víctimas de este siniestro y a la sociedad en general". No obstante, ha recordado que aún se está trabajando para determinar el origen del siniestro, "para que no vuelva a acontecer".

Al igual que hizo el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la madrugada de este lunes, Marlaska ha calificado el accidente de "extraño" y "complicado de dilucidar".

"Ha sido en una recta, en una zona que no era una zona de ningún cambio, de ninguna señalización. Los trenes, como se ha determinado, circulaban a una velocidad inferior", ha recordado el ministro, que ha evitado hacer elucubraciones y ha remitido a los futuros avances de la investigación.