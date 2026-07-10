Marlaska y la secretaria de Protección Civil acudirán esta tarde a Almería por el incendio de Los Gallardos

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska junto a la secretaria de Protección Civil, Virgina Barcones. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, se desplazarán a primera hora de la tarde a Almería, por el incendio de Los Gallardos, que ha provocado la muerte de al menos once personas y una veintena de desaparecidos además de 8 heridos, según han informado a Europa Press fuentes del citado departamento ministerial.

Virginia Barcones ha asegurado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, que hay que dar tiempo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para que realicen las investigaciones del origen del citado incendio.

Barcones ha señalado que desde Protección Civil han estado coordinados toda la noche con Andalucía para que todos los efectivos que necesitaba la dirección de la emergencia se incorporaran de manera inmediata.