Marlaska solicitará información del altercado entre Santaolalla y Quiles para tomar medidas "imprescindibles"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión plenaria en el Senado, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado su "preocupación máxima" por el altercado ocurrido este lunes a las puertas del Senado entre la colaboradora televisiva Sarah Santaolalla y el agitador Vito Quiles, y ha avanzado que ha solicitado "información urgente" de lo sucedido para, en su caso, adoptar las medidas "imprescindibles".

En este marco, Marlaska ha subrayado que hechos como los acontecidos en la Cámara Alta exigen una respuesta contundente dentro del Estado de Derecho. "Acontecimientos como estos en la Casa de la Soberanía Nacional me causan una preocupación máxima y consecuencia de ello, he pedido una información urgente de todo lo que sucedió con el fin de tomar las medidas que sean absolutamente imprescindibles", ha señalado en declaraciones a los periodistas desde el pasillo del Senado.

El ministro ha añadido que, en el ámbito de sus competencias, pedirá "toda la información" y, en su caso, adoptará "las medidas necesarias y precisas para que algo así no acontezca en una institución que nos representa a todos".

"CON LA FUERZA DE LA LEY"

Asimismo, Marlaska ha realizado una reflexión sobre el contexto político en el que se produjo el incidente, apelando a responder "con toda la fuerza de la ley" a determinadas actitudes.

"La ley en un Estado de Derecho es lo más importante, pero también tiene toda la fortaleza, a esta extrema derecha y a la utilización que se hace de una supuesta voluntad de información, que evidentemente no es eso, sino que es otra cosa, la polarización y la confrontación", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que, aunque "lo mejor es hacer caso omiso", también es necesario actuar conforme al ordenamiento jurídico. "No solo hace falta hacer caso omiso, también responder con la fuerza de la ley. Y es lo que vamos a hacer", ha recalcado.

El altercado tuvo lugar este lunes a la salida de un acto celebrado con motivo del 8 de marzo en el Senado, donde se produjo un enfrentamiento entre Santaolalla y Quiles en el que también se vieron implicados senadores socialistas y tuvo que intervenir la Policía Nacional.

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Cámara Alta, Juan Espadas, anunció que su grupo denunciará a Quiles por una presunta agresión y presentará una declaración institucional para condenar los hechos.