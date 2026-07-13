Marlaska tacha de "racismo o estupidez" las palabras de Rajoy sobre la selección francesa de fútbol

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha tachado de "racismo o estupidez" la columna de opinión de 'El Debate' en la que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, señaló este viernes que la selección francesa es buena "eso sí, sin franceses".

En una entrevista de 'Mañaneros 360', de 'La 1', Marlaska ha suscrito las palabras del ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, quien ha señalado que las palabras de Rajoy son "absolutamente inaceptables".

En consecuencia, el ministro español ha sostenido que aunque las palabras de Rajoy sean "una estupidez, son de una gravedad manifiesta" porque "es seguir el discurso de la ultraderecha".

"No podemos quitarles importancia ni relativizarlas, porque son la base para la que luego se estructuren discursos de odio y hechos violentos", ha subrayado.

Además, el titular de Interior ha recordado que en la selección francesa ventitrés de los jugadores nacieron en el país galo: "Más francés no se puede ser. Somos todos plurales, diversos".

En este sentido, Marlaska ha resaltado la multiculturalidad europea y ha defendido que "es lo que nos está enriqueciendo actualmente".

RESPUESTA DEL EJECUTIVO FRANCÉS

El polémico comentario de Rajoy provocó este domingo la salida en tromba del Ejecutivo francés que declaró de "absolutamente inaceptables" estas palabras. A las críticas del ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, se sumó la Embajada de Francia en España que recordó que "de los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia".

Por otro lado, el ministro de Exteriores de Francia, Jean Nöel Barrot, ha censurado también al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, y ha achacado sus palabras a la "estupidez" y el "racismo".

"Esas declaraciones son patéticas. De una vez por todas, Francia no tiene color de piel. Cualquier afirmación en sentido contrario es fruto de la estupidez, del racismo o de una combinación de ambos", ha afirmado el titular de Exteriores galo en declaraciones a la televisión BFMTV sobre la polémica creada por el exmandatario español.

Barrot ha atribuido estas declaraciones a "la estupidez, la mediocridad y el racismo" y por contra ha defendido que el combinado de fútbol francés representa "el mejor rostro" del país. "Me alegra que este equipo proyecte al mundo una imagen tan hermosa de nuestro país. También me alegra ver a todas las francesas y todos los franceses, sea cual sea su origen, el color de su piel, el lugar donde vivan o su edad, unidos detrás de este equipo que les hace soñar", ha indicado.

EL GOBIERNO CRITICA TAMBIÉN LA COLUMNA DE RAJOY

Desde el Ejecutivo español, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha pedido este lunes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que desautorice a Mariano Rajoy y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado de "vergüenza" y "bochorno" las declaraciones del expresidente.