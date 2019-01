Maroto acusa al Gobierno de intentar boicotear la Convención del PP al desclasificar hoy documentos sobre 'Kitchen'

Actualizado 18/01/2019 12:44:39 CET



Dice que el PP será "contundente" si hay "hechos probados" sobre la operación 'Kitchen'

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha cargado contra el Gobierno por que sea este viernes cuando vaya a desclasificar en Consejo de Ministros documentos relativos a la Kitchen y ha apuntado al interés del Ejecutivo por boicotear la Convención Nacional del PP, que se celebrará todo el fin de semana.

"No teníamos ninguna duda de que el Gobierno trataría de que no se hable de la Convención", ha dicho el vicesecretario de Organización.

No obstante, el dirigente popular ha dejado claro que la dirección nacional de su partido será "contundente" y tomará medidas si hay "hechos probados" que impliquen a algún miembro de la formación con la llamada operación 'Kitchen', pero ha precisado que no es ése el momento.

"La posición de la dirección nacional y del presidente, Pablo Casado, es extremadamente contundente en relación sobre qué comportamientos se aceptan, cuáles no y cuándo hay que tomar cartas en el asunto", ha dicho Maroto en declaraciones durante su visita a las instalaciones de la Convención Nacional que celebra el PP este fin de semana.

Ha subrayado que su partido tiene claro cuál es el momento de tomar medidas y que no es éste, porque no encuentra novedades sobre la operación 'Kitchen'. "Haremos lo que sea cuando haya hechos probados, cosa que no ocurre en estos momentos", ha añadido.

Maroto ha hecho estas declaraciones acompañado por los vicesecretarios del PP, entre ellos, Andrea Levy, responsable del área de Estudios y Programas, quien en declaraciones a la Cadena Ser ha apuntado esta mañana la posibilidad de que deba ya asumir responsablidades el portavoz 'popular' del Senado, Ignacio Cosidó.

El portavoz era director de la Policía Nacional mientras se producían los hechos que se investigan, el uso de fondos reservados del Ministerio del Interior para pagar una operación que evitara que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, perjudicara al PP. "Cada uno tiene que asumir la responsabilidad de esos hechos, y pensar que las siglas están por encima de las personas", ha señalado Levy sobre el senador.