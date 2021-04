Maroto (PP) desvela que vio a senadores de Cs salir "a toque de corneta" del Senado para firmar una moción contra Ayuso

Después de que Ciudadanos lo haya negado, asegura que en ese partido están "a tortas" y reconocen que "los llamaron para ir a firmar"

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha desvelado este jueves que vio a senadores de Ciudadanos salir de la Cámara Alta a "toque de corneta" para dirigirse a la Asamblea de Madrid a firmar una moción de censura contra el PP, justo el mismo día que se registró la moción de censura de Murcia.

"El día de la moción de censura se celebraba Pleno en el Senado y yo con estos dos ojitos vi, no solamente como salían por la puerta de atrás los senadores autonómicos del PSOE, incluida la presidenta, que es senadora autonómica, sino también senadores de Cs que iban a Vallecas, a la sede de la Asamblea de Madrid, a firmar", ha asegurado.

En una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, Maroto ha señalado que "afortunadamente" no les "dio tiempo" a presentar esa moción de censura contra Ayuso y ha añadido que si la presidenta madrileña no llega a dar el paso de adelantar las elecciones "hoy estaría la izquierda gobernando de la mano de Ciudadanos". "Eso es un hecho cierto, en mi opinión", ha apostillado.

"En Ciudadanos están a tortas y entre ellos se llevan mal y te lo cuentan. Los llamaron para ir a firmar", ha resaltado, para añadir que Ciudadanos "lo ha negado con la misma rotundidad" con la que negaban que iban a presentar una moción de censura en Murcia dos días antes de registrarla.

Preguntado de nuevo por el hecho de que confirme que había una moción de censura en marcha en Madrid que Cs niega, Maroto ha señalado que los senadores autonómicos por Madrid son diputados de la Asamblea de Madrid y ese día "salieron todos a toque de corneta a la misma hora a Vallecas".

"No traigo actas notariales como, evidentemente, no puedo hacer", ha manifestado Maroto, que ha subrayado que Ignacio Aguado, Cs, estaba "como a la contra" pese a estar dentro del Gobierno madrileño y "hacía lo imposible por salir en la foto" y quitar "protagonismo" a Ayuso.

"SÁNCHEZ SOLO ATACA A AYUSO"

Además, Maroto ha afirmado que Sánchez es "un problema" para afrontar la pandemia en España porque "no ataca al virus, solo ataca a Ayuso", algo que ha calificado de "indecente". A su juicio, tiene "obsesión" con la presidenta madrileña ante los comicios del 4 de mayo.

Al ser preguntado si el PP está dispuesto a gobernar con Vox en Madrid si no logra mayoría absoluta, Maroto ha indicado que en este momento el partido de Santiago Abascal no forma parte de ningún gobierno y ellos mismos ha dicho que no entrarían en el Ejecutivo regional.

Después de que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, abra la puerta a esa posibilidad, el dirigente del PP ha indicado que entonces habrá que preguntarle a ese partido "por qué cambia de criterio".

AYUSO, "UNA TÍA VALIENTE" Y "BRAVA"

Maroto ha alabado la gestión de Ayuso "dejándose la piel" por su región "por encima de las siglas" y ha destacado las imágenes de ciudadanos dándole las gracias por la calle porque ha "cuidado la salud" pero también "el bolsillo de los madrileños".

El portavoz del PP en el Senado ha definido a Ayuso como una "tía valiente, con carácter y brava políticamente hablando" y ha destacado que pactó un Gobierno de coalición con Aguado, "que incluso le presentó una moción de censura estando en el Gobierno".