Maroto (PP): "Susana Díaz no se plantearía poner su Gobierno en manos de Pablo Iglesias"

Publicado 21/12/2015 10:41:50 CET

Afirma que si hay elecciones anticipadas será un doble fracaso de la izquierda

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PP, Javier Maroto, ha afirmado que la presidenta socialista de Andalucía, Susana Díaz, "no se plantearía poner Gobierno en manos de Pablo Iglesias" y espera que ni el Gobierno ni el Parlamento que salga de las elecciones generales estén "condicionados" por el secretario general de Podemos.

Así se ha expresado Maroto preguntado sobre si para una 'gran coalición' de PP y PSOE, preferiría a Díaz al frente de los socialistas en vez de Pedro Sánchez. El dirigente 'popular' ha respondido que no va a poner condiciones a priori pero ha dicho que no cree Díaz se plantease formar Gobierno con un partido que pide una reforma constitucional "para ponerlo todo patas arriba".

En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha asegurado que tras la cita electoral en España sólo hay dos posibilidades, que el resto de partidos permita que gobierne la lista más votada "de forma estable", o "una amalgama" de los partidos que no han ganado, incluidos los nacionalistas.

En este sentido, ha explicado que el PP, "como cualquier español", tiene tres prioridades para esta nueva legislatura, que son afianzar la recuperación económica, la unidad de España y la lucha contra el terrorismo y no cree que Podemos y PSOE puedan garantizar estos tres puntos.

Por ello, ha pedido a los partidos "altura de miras" para garantizar la estabilidad porque no sólo es importante quien preside el Gobierno sino que "le dejen gobernar". A su juicio, esto requiere generosidad y pedagogía de todos los partidos.

"Hay que sentarse y tratar de pensar juntos por este país que merece la pena y pensar qué podemos hacer para estar a la altura del día de hoy", ha insistido.

Preguntado por la posibilidad de que haya elecciones anticipadas si no se consigue formar Gobierno, ha contestado que eso sería un "doble fracaso" de los partidos de izquierdas, porque sería el reflejo, primero de una "falta de generosidad" de los que no han ganado y segundo que no habrían conseguido entenderse entre ellos ni entender "la necesidad de un Gobierno estable en torno al partido que ha ganado". "Ni gobernarían ni dejarían gobernar", ha resumido.

Finalmente, ha asegurado que nunca estuvo previsto que él consiguiese un escaño porque en su circunscripción se reparten cuatro escaños. Así, ha explicado que su puesto de número dos por Álava era para "apoyar" la candidatura de Alfonso Alonso. Eso sí, ha admitido que le hubiera gustado conseguir ese escaño porque eso habría significado que el PP habría tenido mayoría absoluta.