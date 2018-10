Maroto recrimina a la jueza del máster que insista en investigar a Casado cuando es aforado ante el TS

Actualizado 23/07/2018 23:54:01 CET

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Javier Maroto ha recrimado este lunes a la juez que investiga que investiga las irregularidades en el máster de Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid que insista en apuntar al actual presidente del PP, Pablo Casado, cuando el exvicesecretario popular es aforado ante el Tribunal Supremo.

Maroto ha respondido así tras conocerse que la representación procesar de la URJC ha remitido un escrito a la juez del caso máster en la que se informa que "no les consta ningún documento consistente en los trabajos de señor Casado para ser evaluado" de estos créditos, "ni rastro documental que evidencie su aportación" en dicho curso.

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, el exvicesecretario popular ha censurado que la juez, a la que tiene "el máximo respeto en su carrera profesional", se le ha dicho "no sé cuantas veces" que no tiene jurisdicción sobre este tema. "Yo ya no sé si hay alguna razón además de la judicial para que erre que erre esté preguntando sobre un tema sobre el que no tiene jurisdicción y lo dejo en el aire porque no quiero tener ningún problema", ha apostillado.

En este sentido, ha enfatizado que esta cuestión, "si algún lo viese alguien", sería en todo caso el Tribunal Supremo, que ya ha remitido a la juez toda la documentación que acredita que Casado ostenta la condición de diputado en el Congreso.

"¿Cuál es el motivo por el que esta jueza, erre que erre, hace preguntas sobre un tema del que no puede siquiera emitir opinión y juicio?", se ha preguntado Maroto, que ha apuntado, sin señalar a nadie, que a "alguien le apetece estropear este momento" tras la victoria de Casado en el congreso del fin de semana.

En cualquier caso, ha enfatizado que se ha convertido en noticia algo que no es más que una "obviedad" como es el hecho de que la Universidad no tenga los trabajos de Casado transcurridos diez años, algo que no es obligatorio para el centro docente.

En este sentido, se ha preguntado si el centro madrileño no tiene los trabajos de Casado o no tiene los trabajos de "ningún alumno" de esos años "porque no los guarda". "¿La Universidad guarda los trabajos de los alumnos una vez que los califica y almacena en una biblioteca gigante diez años", ha cuestionado irónicamente.

Así, ha recordado que la Universidad únicamente es responsable de guardar el título del máster y, en este caso, ha recordado que el centro certificó que era "adecuado". "Estamos sacando noticias sobre temas que son obviedades", ha zanjado el exalcalde de Vitoria, quien ha incidido en que "algún interés habrá porque las noticias no aparecen solas".