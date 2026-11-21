Imagen de la plaza de toros de Valencia donde Feijóo da un mitin de la campaña electoral del 29 de noviembre - EUROPA PRESS

VALENCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 10.000 personas abarrotan la plaza de toros de Valencia desde las 11.00 horas de este sábado para arropar al líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, agitando banderas de España y la senyera valenciana.

Feijóo ha elegido para este mitin en pleno ecuador de campaña el coso valenciano, símbolo de las grandes mayorías absolutas del Partido Popular, con el objetivo de hacer una demostración de fuerza electoral ante las generales del 29 de noviembre.

Feijóo va a compartir escenario con el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la alcaldesa de la ciudad y candidata número uno al Congreso por Valencia, María José Catalá, y el presidente del PP de Valencia, Vicente Mompó.

EL PP LLENA TAMBIÉN EL GRADERÍO DE ARRIBA

Antes del acto, el PP ha amenizado el acto con música actual y de los años 70 y 80 para contentar a todos los públicos. El PPCV considera que esta plaza es la "casa" del partido y han querido reunir aquí a "los abuelos que vieron ganar a Aznar y los nietos que verán ganar a Feijóo", según fuentes de la formación.

Este mitin es el más multitudinario de los que ha celebrado Feijóo hasta ahora. De hecho, el PP ha llenado también el graderío de arriba de la plaza de toros, que se ha quedado vacío en otras ocasiones.