Más de 5.300 migrantes ya han vuelto a Marruecos y casi un centenar han renunciado al asilo

Decenas de migrantes en la playa de El Trampolín, a 7 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 5.300 migrantes han vuelto voluntariamente a Marruecos desde el pasado 10 de agosto y casi un centenar han renunciado a la petición de asilo en España, ha asegurado este domingo el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

"Ya tenemos personas cuyos expedientes se han terminado al objeto de ser devueltos a Marruecos. Y ese es el objetivo en el que trabaja el Gobierno. Seguiremos con nuevos dispositivos en los próximos días", ha afirmado el ministro, tras detallar el operativo realizado esta mañana en el que más de 860 migrantes han sido ubicados en una nueva instalación temporal acondicionada en el barrio de Los Rosales de Ceuta.

Torres ha asegurado en un video remitido a los medios que el Gobierno está trabajando para devolver la "normalidad" a Ceuta, pese a que ha reconocido que es una labor "intensa". "No es un trabajo fácil, pero hoy se ha dado un paso importantísimo con cerca de 1.000 personas que ya están siendo filiadas al objeto de poder culminar sus expedientes de devolución", ha indicado.

Con estas casi 1.000 personas, son ya más de 4.500 las que están en recursos del Estado, a las que hay que sumar 2.000 menores que están bajo los recursos de la Ciudad Autónoma de Ceuta. "Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional", ha reiterado Torres.